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DOLAR / TL FİYATI 12 ARALIK 2023: Bugün dolar ne kadar, euro kaç TL? Canlı ve anlık takip ekranı

12.12.2023 06:41 | Son Güncelleme:
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Dolar / TL alış - satış fiyatı 12 Aralık 2023 Salı günü vatandaşlar tarafından merak konusu olurken birçok yatırımcı da euroda son duruma ilişkin arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. Döviz kurunda güncel rakamlar merak konusu oldu. Peki, bugün dolar ne kadar, euro kaç TL? İşte 11 Aralık 2023 Salı günü dolar ve euro alış - satış fiyatları ile döviz kuru anlık takip ekranı...

DOLAR / TL FİYATI 12 ARALIK 2023: Bugün dolar ne kadar, euro kaç TL? Canlı ve anlık takip ekranı

Son dönemde dolar ve euroda yaşanan değişimler nedeniyle milyonlarca kişi alış - satış fiyatlarını yakından takip ediyor. "12 Aralık 2023 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Dolar ve euro alış - satış fiyatlarındaki en güncel gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz. ,İşte Dolar alım ve satım fiyatları...

dolar

DOLAR ALIŞ - SATIŞ FİYATI (12 ARALIK 2023)

Dolar önceki kapanışını 28.9947 TL'den yaptı.

Dolar 28.9863 TL alış, 28.0033 TL satış fiyatından işlem görüyor.

euro

EURO NE KADAR?

Yüzde 0.05'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 31.2336 TL'den yapan euro şu anda 31.2043 TL alış ve 31.2631 TL satış fiyatına sahip.

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