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DOLAR / TL FİYATI 19 ARALIK 2023! 1 dolar kaç TL, euro ne kadar? Döviz kuru anlık takip ekranı!

19.12.2023 07:17 | Son Güncelleme:
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Dolar ve euro alış satış fiyatlarında son durum haftanın ikinci işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bugün döviz kurunda geçerli olan güncel rakamlar arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, bugün dolar ne kadar, euro kaç TL? İşte döviz kuru anlık takip ekranı ve 19 Aralık 2023 Salı günü dolar ile euroda son durum...

DOLAR / TL FİYATI 19 ARALIK 2023! 1 dolar kaç TL, euro ne kadar? Döviz kuru anlık takip ekranı!

Dolar ve euroda son durum vatandaşlar tarafından merak edildi. Bugün geçerli olan dolar ve euro alış satış fiyatları ise arama motorlarında sorgulanıyor. İşte 19 Aralık 2023 Salı günü dolar ve euroda son durum...

dolar

DOLAR ALIŞ - SATIŞ FİYATI

Dolar önceki kapanışını 29.0555 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 29.0520 liradan, satış fiyatı ise 29.0591 liradan işlem görüyor.

euro

EURO NE KADAR?

Yüzde 0.10'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 31.7758 TL'den yapan euro şu anda 31.7648 TL alış ve 31.7869 TL satış fiyatına sahip.

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