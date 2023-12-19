DOLAR / TL FİYATI 19 ARALIK 2023! 1 dolar kaç TL, euro ne kadar? Döviz kuru anlık takip ekranı!

Dolar ve euroda son durum vatandaşlar tarafından merak edildi. Bugün geçerli olan dolar ve euro alış satış fiyatları ise arama motorlarında sorgulanıyor. İşte 19 Aralık 2023 Salı günü dolar ve euroda son durum...

DOLAR ALIŞ - SATIŞ FİYATI

Dolar önceki kapanışını 29.0555 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 29.0520 liradan, satış fiyatı ise 29.0591 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Yüzde 0.10'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 31.7758 TL'den yapan euro şu anda 31.7648 TL alış ve 31.7869 TL satış fiyatına sahip.

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