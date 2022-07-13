Dolar ve euro fiyatları ne kadar oldu? 13 Temmuz güncel dolar ve euro fiyatları

Dolar fiyatları, 13 Temmuz Çarşamba günü yani haftanın üçüncü gününde de vatandaşların gündeminde yer alıyor. Dolar fiyatları, ülkemizde yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Peki, dolar fiyatları ne kadar oldu? 13 Temmuz güncel dolar ve euro fiyatları...

DOLAR FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını yüzde -0,01'lik düşüşle 17,3089 seviyelerinde gerçekleştiren dolarda güncel alış fiyatı 17,3047 ve güncel satış fiyatı 17,3131 seviyelerinde seyrediyor.

13 Temmuz Çarşamba günü dolar ve euro'da son duruma piyasalar açıldığında yer verilecektir...

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Euro fiyatları yeşil ibreyi göstererek çıkış eğilimini sürdürmeye devam ediyor. Önceki kapanışını 0,35'lik yükselişle yapan euro 17,4280 seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 17,4056 TL alış fiyatından, 17,4504 TL satış fiyatından işlem gördü.

