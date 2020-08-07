Dolar ve Euro yeni zirveleri gördü! Analistler ne diyor?

Türk Lirasında gelişmekte olan benzer para birimlerinden negatif ayrışma daha da belirgin hal almaya başladı. Son iki ayda 6,85 civarında yatay seyreden kur, 7 liranın üzerine çıkmasının ardından yükselişini kademeli olarak sürdürdü.

İki gündür Londra swap piyasasında gecelik TL faizlerinde yaşanan volatil hareketler çerçevesinde kurda da oynaklık düzeyi oldukça arttı.

Dolar/TL dün 7,05 seviyelerinden 7,30 zirvesine ulaştı. Euro/TL ise iç dinamiklerin yanı sıra Euro’nun dolar karşısında güçlenmesinin etkisiyle başladığı zirve yolculuğunda dün 8,67 zirvesine ulaştı.

Dolar/TL dün 7,05 seviyelerinden 7,30 zirvesine ulaştı. Euro/TL ise iç dinamiklerin yanı sıra Euro’nun dolar karşısında güçlenmesinin etkisiyle başladığı zirve yolculuğunda dün 8,67 zirvesine ulaştı.

ANALİSTLER NE DEDİ?

Analistler, ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan yeni teşvik paketinde anlaşma sağlanamaması ve ABD ile Çin arasında artan gerilimin piyasalar üzerinde baskıya neden olduğunu ifade etti.