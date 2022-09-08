DOLAR YILIN ZİRVESİNE YAKIN! Dolar kuru ne kadar, kaç TL? Euro ne kadar? 8 Eylül 2022 euro ve dolar kuru alış satış fiyatı!

Dolar ve euro ile ilgili son dakika gelişmeleri 8 Eylül 2022 Perşembe günü de hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından merak edildi. Bugün, Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından yapılacak 'faiz kararı' açıklaması öncesi birçok vatandaş arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki, dolar ne kadar, kaç TL? Euro ne kadar? İşte 8 Eylül 2022 Perşembe günü euro ve dolar kuru alış satış fiyatı...

DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR?

Önceki kapanışını 18,2312 TL seviyelerinde gerçekleştiren dolarda alış fiyatı 18,2243 TL ve güncel satış fiyatı 18,2381 TL seviyelerinde seyretti.

8 Eylül 2022 Perşembe günü bankalararası piyasada dolar/TL 18,23'ün üzerinde seyrediyor. Kur geçen hafta 18,2605'le gördüğü yılın zirvesine yakın.

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 0,16'lık artışla yapan euro 18,2557 TL seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 18,2435 TL alış fiyatından, 18,2680 TL satış fiyatından işlem gördü.

8 Eylül Perşembe günü Euro/TL de 18,23 civarında işlem görüyor. Euro/dolar paritesi 1 sınırında hareket ediyor.

