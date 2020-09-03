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Dolarda yeni zirve: 7,41

DOVİZ HABERLERİ  | 03.09.2020 11:00 | Son Güncelleme

Ağustos ayı enflasyon rakamlarının ardından dolar/TL 7,41 seviyesine kadar yükseldi. Euro/TL 8,75'ten işlem görüyor.

Dolarda yeni zirve: 7,41

Dolar/TL'de bu hafta başında 7,34'lerden başlayan yükseliş hareketi kuru 7,40'ın üzerine taşıdı. Sabah saatlerinde 7.35'li seviyelerden parite etkisiyle yeniden 7.40'a doğru yükselen dolar/TL'de enflasyon verisinin beklentilerden daha iyi gelmesine rağmen yükselişini sürdürdü. Saat 11:00 itibarıyla dolar/TL 7,4082 seviyelerinden el değiştiriyor.

Öte yandan bugünkü Resmi Gazete'de yer alan kararla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) Başkan Yardımcılığı'na Emrah Şener yeniden atandı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu belirterek, yurt dışında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yayımlayacağı Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini bildirdi.

Yeni tip corona virüs (Covid-19) tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 7,25-7,40 bandının izleneceğini kaydetti.

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