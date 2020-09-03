Dolarda yeni zirve: 7,43'ü aştı

Dolar/TL'de bu hafta başında 7,34'lerden başlayan yükseliş hareketi bugün rekor seviyelere ulaştı. Sabah saatlerinde parite etkisiyle 7.35 seviyelerden yeniden 7.40'a doğru yükselen dolar/TL, enflasyon verisinin beklentilerden daha iyi gelmesine rağmen yükselişini sürdürdü.

Gün ortasında 7,43'ü aşan dolar/TL rekor tazeledi ve tarihi zirvesini 7,4386'ya taşıdı. Euro/TL ise sabah saatlerindeki 8,72 seviyelerinden 8,79'a kadar tırmandı. Borsa İstanbul'da ise işlemler saat 12:15 itibarıyla yüzde 0,12 artışla 1.085 puandan gerçekleştiriliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ağustos'ta aylık bazda yüzde 0.86, yıllık ise yüzde 11.77 arttı.

Ayrıca, doların tüm paralar karşısındaki yükselişi gelişen piyasa paraları üzerinde baskı oluşturuyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalardır politikasını sıkılaştırarak ortalama fonlama maliyetini yukarı çekiyor. Fonlama maliyeti Çarşamba günü yüzde 10.16 seviyesinde oluştu.

Politika yapıcıların gelecek toplantısı 24 Eylül'de yapılacak.

