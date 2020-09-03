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Dolarda yeni zirve: 7,43

DOVİZ HABERLERİ  | 03.09.2020 11:00 | Son Güncelleme

Ağustos ayı enflasyon rakamlarının ardından dolar/TL 7,43 seviyesine kadar yükseldi. Euro/TL 8,79'dan işlem görüyor.

Dolarda yeni zirve: 7,43

Dolar/TL'de bu hafta başında 7,34'lerden başlayan yükseliş hareketi kuru 7,40'ın üzerine taşıdı. Sabah saatlerinde 7.35'li seviyelerden parite etkisiyle yeniden 7.40'a doğru yükselen dolar/TL'de enflasyon verisinin beklentilerden daha iyi gelmesine rağmen yükselişini sürdürdü. Saat 12:08 itibarıyla dolar/TL 7,4278 seviyelerinden el değiştiriyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ağustos'ta aylık bazda yüzde 0.86, yıllık ise yüzde 11.77 arttı.

Ayrıca, doların tüm paralar karşısındaki yükselişi gelişen piyasa paraları üzerinde baskı oluşturuyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalardır politikasını sıkılaştırarak ortalama fonlama maliyetini yukarı çekiyor. Fonlama maliyeti Çarşamba günü yüzde 10.16 seviyesinde oluştu.

Politika yapıcıların gelecek toplantısı 24 Eylül'de yapılacak.

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