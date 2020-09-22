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Dolarda yeni zirve

DOVİZ HABERLERİ  | 22.09.2020 10:59 | Son Güncelleme

Kurlardaki yüksek tansiyon devam ediyor. Dolar/TL, yükseliş hareketini bugün de sürdürerek zirvesini 7,66'nın üzerine taşıdı. Euro/TL ise 8,98-8,99 bandında.

Dolarda yeni zirve

Küresel piyasalarda riskten kaçış eğiliminin artması ve Merkez Bankası'ndan perşembe günkü toplantıda yükselen enflasyona rağmen politika faizinde bir artış beklenmemesinin etkisiyle TL'de satış baskısı artıyor. Her gün yeni bir zirve yapan dolar/TL, bu sabah saatlerinde güne 7,62'den başlamıştı. Piyasaların açılmasıyla birlikte gelen satışlarla birlikte Dolar/TL, 7,66'nın üzerine çıktı. Euro/TL ise 8,99'un hemen üzerinde değerleniyor.

7,6695'le gün içi en yüksek seviyeyi gören dolar/TL saat 11:10'da 7,6620'den el değiştiriyor. Aynı dakikalarda euro/TL 8,9910 düzeyinde. BİST 100 ise yüzde 0,51 artışla 1.092 puandan işlem görüyor.

Avrupa borsalarındaki satıcılı seyir ABD pay piyasalarında da risk algısını artırdı. Dün, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Finansal Hizmetler Komitesi'nde, Corona virüs Yardım, Destek ve Ekonomik Güvenlik Yasası'na (CARES) ilişkin bugün yapacağı sunumun metni yayımlandı.

Powell, ekonomik toparlanmanın olabildiğince güçlü olmasını sağlamak ve ekonominin gördüğü kalıcı zararı sınırlamak için ne kadar sürerse sürsün bankanın tüm araçlarını kullanmaya kararlı olduğunu belirterek, hem istihdam hem de genel ekonomik faaliyetin salgın öncesindeki seviyelerinin oldukça altında kaldığını ve ekonominin önündeki yolun belirsiz olmaya devam ettiğini kaydetti.

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