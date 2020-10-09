Dolarda yeni zirve

Bu hafta yeniden yükselişe geçen döviz kurları, bugüne tarihi zirveleri yenileyerek başladı. Dolar/TL zirvesini 7,95'e taşırken euro/TL ise 9,35'i aştı.

Kur bugün, 7,95 seviyelerinde seyrediyor; euro/TL de 9,35'ten el değiştiriyor.

ABD'deki teşvik paketine ilişkin haber akışının da piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden uzmanlar, jeopolitik gelişmeler ve yeni tip corona virüs (Covid-19) aşısı ilişkin gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

PETROLDE TALEP ENDİŞESİ

Petrol fiyatları petrol işçilerinin Delta Kasırgası öncesinde Meksika Körfezi'ndeki sondaj kulelerini tahliye etmeleriyle hafif yükseldi. ABD ham petrol stoklarının artmasıyla petrol talebinin gerileyeceğine yönelik endişeler sürüyor. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı dün yüzde 1,6 geriledikten sonra bugün yüzde 0,2 artışla 42,08 dolara yükseldi.

ABD hafif ham petrolü dün yüzde 1,8 geriledikten sonra bugün yüzde 0,1 artışla 39,98 dolardan işlem görüyor.

