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Dolarda yükseliş sürüyor! 7,12'yi gördü

DOVİZ HABERLERİ  | 06.05.2020 10:41 | Son Güncelleme

Dün 7,10'u aşan dolar/TL kuru, bugün piyasaların açılmasıyla birlikte 7,12'nin üzerine tırmandı.

Dolarda yükseliş sürüyor! 7,12'yi gördü

Ekonomilerin açılmasına yönelik atılan adımlar küresel piyasalarda iyimserliği desteklemeye devam ediyor.

Dün 7,10'u aşan dolar/TL kuru, bugün 7,12'yi test etti.

Euro/TL ise 7,71'de yer alıyor.

Dolar endeksi, dünkü yükseliş eğilimini bugüne taşıyarak yüzde 0,1 artışla 99,8 seviyesinde seyrediyor. Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1,0830'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın saat 16.00'da uluslararası yatırımcılarla telekonferans aracılığıyla gerçekleştireceği toplantıdan gelebilecek açıklamaların takip edileceğini bildirdi.

Yurt dışında ise ABD'de ADP özel sektör istihdam, Almanya ve Avro Bölgesi'nde hizmet sektörü Satınama Yöneticileri Endeksi (PM) verilerinin izleneceğini aktaran analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışı ve şirket bilançolarının da gündemin odağında bulunduğunu söyledi.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,95-7,15 bandının izleneceğini kaydetti.

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