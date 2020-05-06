Dolarda yükseliş sürüyor! 7,15'i geçti

Ekonomilerin açılmasına yönelik atılan adımlar küresel piyasalarda iyimserliği desteklemeye devam ediyor.

Dün 7,10'un üzerini gören dolar/TL kuru, bugün piyasaların açılmasıyla birlikte yükselişini sürdürdü ve 7,15'in üzerine çıktı. Dolar/TL, bu hafta yaşanan yükselişlerle birlikte 13 Ağustos 2018'de görülen 7.24 seviyesindeki tarihi zirveye de oldukça yaklaşmış durumda. Euro/TL 7,70'den el değiştiriyor.

Dolar endeksi, dünkü yükseliş eğilimini bugüne taşıyarak yüzde 0,1 artışla 99,8 seviyesinde seyrediyor. Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1,0830'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın saat 16.00'da uluslararası yatırımcılarla telekonferans aracılığıyla gerçekleştireceği toplantıdan gelebilecek açıklamaların takip edileceğini bildirdi.

Yurt dışında ise ABD'de ADP özel sektör istihdam, Almanya ve Avro Bölgesi'nde hizmet sektörü Satınama Yöneticileri Endeksi (PM) verilerinin izleneceğini aktaran analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışı ve şirket bilançolarının da gündemin odağında bulunduğunu söyledi.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,95-7,15 bandının izleneceğini kaydetti.

