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Faiz kararı öncesi dolarda yeni zirve

DOVİZ HABERLERİ  | 24.09.2020 11:24 | Son Güncelleme

Piyasada gözler tarihi zirveyi yenileyen dolar ve euro kuru sonrasında Merkez Bankası'na çevrilmiş durumda. Bu sabah 7,7185 ile tarihi zirveyi yenileyen dolar/TL 7,69'dan işlem görüyor.

Faiz kararı öncesi dolarda yeni zirve

Piyasaların merakla beklediği gün geldi.Merkez Bankası'nın son yılların en kritik faiz kararlarından birisini açıklayacağı günde döviz kurları güne hareketli başladı. Sabah saatlerinde yatay seyreden dolar/TL, piyasaların açılışından hemen önce 7,71'in üzerine çıkarak rekor güncelledi. Sonrasında 7,68'de dengelenirken benzer grafiği euro/TL'de çizdi. 9,02 ile tarihi seviyelere çıkan euro/TL de ardından 8,96 düzeyine çekildi.

Gün içi en yüksek seviyeler dolar/TL için 7,7185; euro/TL için ise 9.0226 oldu.

Saat 11:20 itibarıyla dolar/TL 7,6998'den euro/TL 8,9670'ten el değiştiriyor. BIST 100 endeksi, 1.103 puandan gerçekleşti.

Merkez Bankası'nın son dönemlerin en kritik faiz kararını bugün saat 14:00'te açıklayacak. PPK öncesinde kapasite kullanım oranı ve Reel Kesim Güven Endeksi(RKGE) verileri açıklandı. RKGE, son 4 aydır devam eden yükselişini eylül ayında noktalarken sanayide kapasite kullanım oranı yüzde 74,6'ya yükseldi.

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