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FED FAİZ KARARI ÖNCESİ DOLAR ALIŞ SATIŞ FİYATI SON DURUM: 26 Temmuz 2023 dolar ne kadar? Euro kaç TL? Döviz kuru canlı takip ekranı

26.07.2023 06:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve euro ile ilgili son dakika gelişmeleri FED faiz kararı öncesi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. FED faiz kararı bugün Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell tarafından açıklanacak. Gözler, saat 21.00'de yayımlanacak duyuruya çevrildi. Peki, dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte, FED faiz kararı öncesi 26 Temmuz 2023 Çarşamba günü euro ve dolar alış - satış fiyatlarında son durum...

FED FAİZ KARARI ÖNCESİ DOLAR ALIŞ SATIŞ FİYATI SON DURUM: 26 Temmuz 2023 dolar ne kadar? Euro kaç TL? Döviz kuru canlı takip ekranı

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken birçok kişi de konuya dair internette araştırma yapıyor. FED faiz kararı için ilk toplantı 25 Temmuz'da gerçekleştirildi. İkinci toplantı ise bugün (26 Temmuz 2023 Çarşamba) gerçekleştirilecek. FED Haziran'da yaptığı açıklama ile 15 ay sonra ilk kez politika faizini sabit tutmuştu. ABD Merkez Bankası, politika faizini beklentiler doğrultusunda değiştirmemiş ve 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5-5,25 aralığında tutmuştu. Dolar ve euro hakkında son durum merak konusu oldu. İşte, FED faiz kararı öncesi 26 Temmuz 2023 Çarşamba günü euro ve dolar alış - satış fiyatlarında son durum...

dolar

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 26.9283 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 26.9256 liradan, satış fiyatı ise 26.9311 liradan işlem görüyor.

euro

EURO KAÇ TL?

Yüzde 0.19'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 29.7755 TL'den yapan euro şu anda 29.7723 TL alış ve 29.7787 TL satış fiyatına sahip.

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FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

FED faiz kararı için ilk toplantı 25 Temmuz'da gerçekleştirildi.

İkinci toplantı ise bugün (26 Temmuz 2023 Çarşamba) gerçekleştirilecek.

FED faiz kararı toplantı sonrası yapılacak.

FED FAİZ KARARI İÇİN BEKLENTİLER NE YÖNDE?

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda söz konusu veri öncesi, Fed'in bu ayki toplantıda yüzde 92 ihtimalle politika faizini 25 baz puan artıracağı tahmin edilirken, Banka'nın yıl sonuna kadar toplamda 50 baz puanlık faiz artırma potansiyeli de masada kalmaya devam ediyor.

Analistler, ABD'de haziran ayı enflasyonuna dair piyasa beklentilerinin aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,1 olduğunu hatırlattı.

HAZİRAN AYI FED FAİZ KARARI

FED Haziran'da yaptığı açıklama ile 15 ay sonra ilk kez politika faizini sabit tuttu.

ABD Merkez Bankası, politika faizini beklentiler doğrultusunda değiştirmeyerek 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5-5,25 aralığında tutmuş oldu.

FED Başkanı Jerome Powell, "Enflasyon baskısı yüksek olmaya devam ediyor" dedi ve konuşmasına şu zölerle devam etti:

"Neredeyse tüm Fed yetkilileri, enflasyonu zamanla yüzde 2'ye düşürmek için bu yıl bazı ek faiz artışlarının uygun olacağını düşünüyor." dedi.

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