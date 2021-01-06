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HSBC'den çarpıcı dolar tahmini: 7.10 TL'ye düşecek 6.50'yi de görebilir!

DOVİZ HABERLERİ  | 06.01.2021 15:43 | Son Güncelleme

İNGİLTERE merkezli dünyanın en büyük bankalarından HSBC'nin dolar/TL kuruna ilişkin son raporu sürpriz yarattı. Banka, raporunda yıl sonu dolar/TL tahmininin 7,10 olduğunu açıkladı. Banka, tam bir normalleşme durumunda ise dolar kurun 6,50 seviyesine kadar geri çekilebileceği tahmininde bulundu.

HSBC'den çarpıcı dolar tahmini: 7.10 TL'ye düşecek 6.50'yi de görebilir!

HSBC, 4 aydır düşüş trendinde yer alan dolar kuru için bomba bir tahmin açıkladı. Banka devi HSBC, raporunda bu yıl TL'nin dolar karşısında değerlenmeye devam edeceğini ve yıl sonu dolar/TL tahmininin 7,10 olduğunu yazdı. Banka ayrıca, 'iktidar tarafından gerekli adımların atılması ve normalleşme süreciyle birlikte dolar kurunun 6.50 TL seviyesine kadar düşebilir' görüşünü paylaştı.

DOLAR KASIM'DA 8.58'İ GÖRMÜŞTÜ

Kasım 2020’de dolar Türk Lirası karşısında 8.58 TL’ye kadar yükselerek tarihi bir rekora imza atmıştı. Dolar kuru beraberinde atılan bir takım adımlarla ve faiz kararlarıyla 7.30 TL’ye kadar düştü.

Dolar kuru gerçekleştirilen teknik analiz çalışmalarında 200 günlük hareketli ortalamanın hafif üzerinde yer alıyor. 2020 yılını 7.44 TL seviyesine kapatan dolar kurunun 2021 yılında nasıl bir grafik çizeceği merak ediliyor.

HSBC’NİN YIL SONU DOLAR TAHMİNİ

Dünyanın en büyük bankalarından olan HSBC gelişen ülke kurlarına ilişkin hazırladığı son raporunda Türk Lirası ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Söz konusu raporda bankanın dolar/TL'de 7,10 hedef seviyesini baz alan bir kısa pozisyon açtığı vurgulandı.

"DOLAR 6.50 TL SEVİYESİNE KADAR GERİ ÇEKİLEBİLİR"

2021 yılı sonu için 7.10 TL’yi hedef gösteren HSBC gerekli adımların iktidar tarafından atılması ve normalleşme süreciyle birlikte dolar kurunun 6.50 TL seviyesine kadar geri çekilebileceğini iddia etti.

ZARAR - KES SEVİYESİ 7.53 TL

Raporda HSBC’nin Türk Lirası pozisyon açtığı belirtilirken zarar-kes seviyesi olarak da 7,53 TL olarak açıklandı.

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