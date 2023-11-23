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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI ÖNCESİ DOLAR FİYATI 23 KASIM 2023: Dolar ne kadar, euro kaç TL? TCMB'den son dakika açıklaması bekleniyor

23.11.2023 07:03 | Son Güncelleme:
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Dolar ve euro ile ilgili son dakika gelişmeleri bugün (23 Kasım 2023 Perşembe) Merkez Bankası faiz kararı açıklamasının yapılacak olması nedeniyle vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Dezenflasyonda kararlılık mesajı veren TCMB'nin bir haftalık repo faizini 250 puan artışla yüzde 37.5'e çekerek sıkılaştırma adımlarını sürdürmesi bekleniyor. Peki, Kasım ayı 2023 Merkez Bankası faiz kararı öncesi dolar ne kadar, euro kaç TL? İşte, Merkez Bankası faiz kararı öncesi dolar fiyatı...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI ÖNCESİ DOLAR FİYATI 23 KASIM 2023: Dolar ne kadar, euro kaç TL? TCMB'den son dakika açıklaması bekleniyor

Dolar ve euro alış satış fiyatlarında son durum Merkez Bankası faiz kararı öncesi haftanın dördüncü işlem gününde merak konusu oldu. TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında gerçekleştirilecek olan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrası yapılacak son dakika açıklaması bekleniyor. Ekim ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 35'e yükseltmişti. Şimdi gözler Kasım ayı TCBM PPK toplantısında. Peki, Kasım ayı 2023 Merkez Bankası faiz kararı öncesi dolar ne kadar? İşte, Merkez Bankası faiz kararı öncesi dolar alış - satış fiyatı...

dolar

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI ÖNCESİ DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 28,8372 TL'den yaptı.

Dolar 28.8060 TL alış, 28.8684 TL satış fiyatından işlem görüyor.

euro

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI ÖNCESİ EURODA SON DURUM

Yüzde 0.60'lık bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 31.5262 TL'den yapan euro şu anda 31.4334 TL alış ve 31.6192 TL satış fiyatına sahip.

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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası faiz kararı bugün (22 Kasım 2023 Perşembe) saat 14.00'te açıklanacak.

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KASIM AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BEKLENTİSİ

AA Finans'ın, 23 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 250 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.

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Anket sonuçlarına göre, 250 ila 500 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri, yüzde 37,50 ile yüzde 40,00 arasında değişti.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 40,00 oldu.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde 30'dan yüzde 35'e çıkarıldı.

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