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Merkez Bankası faiz kararının ardından dolar/TL ne kadar oldu?

DOVİZ HABERLERİ  | 21.01.2021 14:22 | Son Güncelleme

Merkez Bankası bu yılın ilk faiz kararını açıkladı. Kritik Para Politika Kurulu toplantısı sonrası yüzde 17 olan politika faizini değiştirmeyerek sabit tuttu. Kararın ardından Dolar/TL'nin nasıl bir yön izleyeceği merak ediliyor.

Merkez Bankası faiz kararının ardından dolar/TL ne kadar oldu?

Türk Lirası, Merkez Bankası’nın politika toplantısının faiz kararı öncesinde dolar karşısında sakin seyretmişti. Merkez Bankası bu yılın ilk faiz kararını açıkladı. Kritik Para Politika Kurulu toplantısı sonrası yüzde 17 olan politika faizini değiştirmeyerek sabit tuttu. Faiz kararı metninde iktisadi faaliyet güçlü bir seyir izlendiği belirtilerek, salgına bağlı kısıtlamaların ekonomi üzerindeki aşağı yönlü etkileri, geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğine kıyasla daha sınırlı seyretmekle birlikte, hizmetler ve bağlantılı sektörlerdeki yavaşlama ve bu sektörlerin kısa vadeli görünümüne dair belirsizlikler devam ettiği bildirildi.Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından dolar fiyatları düştü. İşte **Merkez Bankası faiz kararı sonrasında döviz fiyatları son durum...

Merkez Bankası faiz kararını açıkladıMerkez Bankası faiz kararını açıkladı

MERKEZ BANKASININ FAİZ KARARININ ARDINDAN DÖVİZ HAREKETLENDİ!

Dolar sabah 7,4271 liradan yaptı açılış yapmıştı. Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından yüzde -0,46 oranında düştü.

DOLAR SATIŞ FİYATI: 7,3877 TL

DOLAR ALIŞ FİYATI: 7,3815 TL

Euro sabah 9,0206 liradan yaptı açılış yapmıştı. Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından yüzde 0,22 oranında hareketlilik oldu. Euro ve Sterlin fiyatları koronavirüs teşvik kaynakları, ABD seçimleri gibi küresel piyasalarda yaşanan ekonomik durumlardan etkilenerek güncellenmeye devam ediyor. 21 Ocak 2021 Perşembe günü Merkez Bankası kararı sonrası euro ve sterlin kaç lira?

EURO SATIŞ FİYATI: 9,0057 TL

EURO ALIŞ FİYATI: 8,9932 TL

İngiliz Sterlin'i sabah 10,1779 liradan yaptı açılış yapmıştı. Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından yüzde 0,48 oranında hareketlilik oldu.

STERLIN SATIŞ FİYATI: 10,1844 TL

STERLIN ALIŞ FİYATI: 10,1704 TL

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