FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. Piyasalarda savaş ateşi! Petrol yeniden yükselişe geçti

Piyasalarda savaş ateşi! Petrol yeniden yükselişe geçti

28.02.2022 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

7,5 yılın zirvesine çıkan petrol fiyatları 92 dolar seviyesine geri çekilmişti. Ancak Petrol fiyatları Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası arzın daralabileceğine yönelik endişelerin artması ile yeniden yükselişe geçti ve 100 dolar sınırına yaklaştı.

Piyasalarda savaş ateşi! Petrol yeniden yükselişe geçti

Batı ülkelerinin Ukrayna'ya saldıran Rusya'ya ağır ekonomik bedel ödetmek için özellikle finans, enerji ve ulaşımla birlikte ticaret ve bireysel kısıtlamaları da içeren çok sayıda yaptırımı yürürlüğe koyması da piyasalarda belirsizlik endişelerini artırdı.

Son dakika: Gram altın ve ons altın yeniden yükselişe geçti: ABD'li dev bankadan yeni tahmin geldiSon dakika: Gram altın ve ons altın yeniden yükselişe geçti: ABD'li dev bankadan yeni tahmin geldi

ABD ve Avrupa Birliği, Rusya’nın Ukrayna saldırısı nedeniyle Rusya Merkez Bankası'nın söz konusu ülkelerde bulunan yaklaşık 300 milyar dolarlık rezervinin dondurulduğunu açıklarken, Japonya da Rusya'ya karşı, bazı Rus bankaların uluslararası para transferi SWIFT sisteminden çıkarılması yaptırımına katılacağını duyurdu.

1

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de "Bazı Rus bankalarını SWIFT'ten çıkarıyoruz. Rusya Merkez Bankasının varlıklarını felç edecek kısıtlayıcı tedbirler uygulayacağız. Bu tedbirle Merkez Bankası rezervlerinin yarısı dondurulacak" ifadesini kullandı.

Öte yandan piyasalar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC + grubunun 2 Mart'ta yapacağı 26. Bakanlar Toplantısı'na odaklandı. Grup, bir önceki toplantısında günlük 400 bin varillik kademeli üretim artışı planına mart ayında da devam etme kararı almıştı.

Uzmanlar, grubun nisan ayındaki üretim artışına karar vereceği toplantıda arz daralması endişelerinin grubu üretim artışına zorlayabileceğini belirtiyor.

3

PETROL FİYATLARI YÜKSELİYOR

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 98,86 dolardan işlem görüyor.
Cuma günü 101,99 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 94,12 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.09 itibarıyla kapanışa göre yüzde 5,03 artışla 98,86 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 96,45 dolardan alıcı buldu.

Rus borsasında tarihi çöküş! İşlemler durdu, Ruble’de sert düşüş: Yüzde 29…Rus borsasında tarihi çöküş! İşlemler durdu, Ruble’de sert düşüş: Yüzde 29…

Brent petrolde teknik olarak 99,66 ile 100,30 dolar aralığının direnç, 98,63 ile 98,24 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altın güne nasıl başladı?Altın güne nasıl başladı?
Sitelerde 'petek açmama' cezası dönemi!Sitelerde 'petek açmama' cezası dönemi!
Otomotivde yeni kriz: Rus tehdidi kapıda..Otomotivde yeni kriz: Rus tehdidi kapıda..
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Rusya: Hava üstünlüğünü ele geçirdik

Rusya: Hava üstünlüğünü ele geçirdik

Rus 'para babaları' şokta! Detaylar netleşti...

Rus 'para babaları' şokta! Detaylar netleşti...

Fiyat etiketlerinde yeni dönem

Fiyat etiketlerinde yeni dönem

Enerji devi duyurdu! Equinor Rusya'dan çıkıyor

Enerji devi duyurdu! Equinor Rusya'dan çıkıyor

Altın Tasarruf Sistemi yarın başlıyor

Altın Tasarruf Sistemi yarın başlıyor

Türkiye’nin 2021 büyüme rakamları açıklandı

Türkiye’nin 2021 büyüme rakamları açıklandı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Ödüller sahiplerini buldu! Törene Ukrayna mesajı...

Ödüller sahiplerini buldu! Törene Ukrayna mesajı...

Rus şarkıcı savaştan bir gün önce paylaşmıştı! Hemen sildi

Rus şarkıcı savaştan bir gün önce paylaşmıştı! Hemen sildi

Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı tarzında alternatif kombin önerileri

Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı tarzında alternatif kombin önerileri

Eski Ukrayna güzeli silah kuşandı!

Eski Ukrayna güzeli silah kuşandı!

"Reza ile resimlerin duruyor mu?" sorusu

"Reza ile resimlerin duruyor mu?" sorusu

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.