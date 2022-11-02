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  4. SON DAKİKA | ALTIN ve DOLAR için FED FAİZ KARARI öncesi dikkat çeken tahmin! Piyasalar her zamankinden daha da hareketli: Her şey saat 21'de belli olacak...

SON DAKİKA | ALTIN ve DOLAR için FED FAİZ KARARI öncesi dikkat çeken tahmin! Piyasalar her zamankinden daha da hareketli: Her şey saat 21'de belli olacak...

02.11.2022 07:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Dolar ve altın fiyatları uzun süredir hareketli bir grafik sergileyerek yatırımcıların gündeminde kalmaya devam ederken, tüm dikkatler ABD Merkez Bankası Fed’in alacağı faiz kararına çevrildi. Fed öncesi alış satış verileri güncel olarak araştırılırken canlı rakamlar önem kazandı. Karar öncesi analistlerden kritik altın ve dolar yorumu geldi. Peki altın ve dolar Fed’in faiz kararına nasıl tepki verecek? 2 Kasım Dolar/TL kuru ne kadar oldu? Bugün altın fiyatları kaç TL? İşte detaylar…

SON DAKİKA | ALTIN ve DOLAR için FED FAİZ KARARI öncesi dikkat çeken tahmin! Piyasalar her zamankinden daha da hareketli: Her şey saat 21'de belli olacak...

Son dakika: Altın fiyatları ve dolar/TL kuru 2 Kasım Çarşamba günü yatırımcılar tarafından sorgulanmaya başlandı. ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı öncesinde piyasaların hareketlendiği günde dolar ve altın fiyatları güncel liste halinde araştırılıyor. Dolar alış-satış rakamları ve canlı altın grafiği takibi yapanlar bugün altın kaç TL? Dolar fiyatları ne kadar oldu? Sorularını araştırıyor. İşte haberin ayrıntıları ve altın fiyatları ile döviz kuru canlı rakamlar listesi…

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SON DAKİKA: FED FAİZ KARARI ALTIN VE DOLARI NASIL ETKİLEYECEK?

Ekonomideki yavaşlama ABD’yi adım adım resesyona sürüklerken kritik dönemde altın ve dolar yatırımcılarının gözü ABD Merkez Bankası Fed’in faiz kararına çevrildi. Dün başlayan ve bugün sona erecek toplantı sonrası, Fed faiz kararını TSİ 21.00’de açıklayacak. Bankanın faizleri bu ay da 75 puan arttırması ve yüzde 3,75- 4 aralığına çekmesi bekleniyor. Piyasalar Fed’in sıkılaşmada vites düşüreceği beklentisine tutunurken, risk iştahı karar öncesinde yüksek seyrediyor. Ekonomistler enflasyonun merkez bankalarının hedeflerinin halâ çok üzerinde ve Fed’den gelecek şahin mesajlarla doların güçlenmesi, altının yeni düşüşler kaydetmesinin olası olduğunu söylüyor.

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DOLAR ENDEKSİ FED ÖNCESİ ZAYIFLIYOR

Kasım toplantısından sonra faiz artış hızını düşüreceğine dair bir beklenti giderek belirginleşen Fed’in faiz kararı öncesi dolar endeksi 111’in de altına indi. Doların Euro, sterlin ve yenin de aralarında olduğu altı para birimine karşı hareketini izleyen endeks, salı günü Fed’in bir sonraki toplantıdan itibaren sıkılaşmanın hızını düşüreceği beklentisiyle yüzde 0,57 düşüşle 110,9 düzeyine kadar geriledi.

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“DOLAR ZİRVE YAPTI AMA BU DÜŞECEĞİ ANLAMINA GELMİYOR”

Dünya’dan Hilal Sarı’nın haberinde, National Australia Bank para birimi stratejisti Rodriggo Catril dolardaki düşüşün Fed’in faiz artışlarını yavaşlatacağı beklentisinden kaynaklandığını belirterek, “Ama mesajı kesinlikle işimizin henüz bitmediği olacak, enflasyon beklentileri hala yüksek. Genel görüşümüz dolar zirve yaptı, ancak bu zirveden düşeceği anlamına gelmiyor” şeklinde değerlendirmede bulunuyor.

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ALTIN İÇİN FİYAT TAHMİNİ

Altın fiyatları ise faiz artışlarının yavaşlayacağına ilişkin beklentilerle tekrar yüzde 1’in üzerinde artışla 1,655 dolar düzeylerine çıktı. Fed’den güvercin bir söylem gelmesi durumunda altının 1.600 doların üzerindeki seyrini koruyacağını öngören analistler, şahin bir Fed mesajı ile bu direnç noktasının da tutunamayacağını ve altın fiyatlarının daha da düşebileceğini öngörüyor.

OANDA kıdemli piyasa analisti Craig Erlam “Altın 1.600 dolar civarında bir direnç zemini buldu ancak Fed tekrar şahin bir faiz artışı daha yaparsa bu direnç noktası çok dayanmaz” diye konuştu.

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ABD faizlerinin yükselmesi, altı elinde tutmanın cazibesini düşürüyor. Ancak Capital Analisti Daniela Hathorn’un da ifadeleriyle, “Piyasalarda risk iştahının yeniden arttığı görülüyor ve bu muhtemelen hisselerde, büyümesi güçlü ülkelerin para birimlerinde ve altında yükselişler getirebilir.”

TÜRKİYE BU YIL EN FAZLA ALTIN ALAN ÜLKE

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Özbekistan, Katar ve Hindistan ile birlikte en büyük alıcılar arasında. 3. çeyrekte 31 ton altın alımı yapan Türkiye’nin altın rezervleri 489 tona ulaştı (toplam rezervlerinin yüzde 29’una denk geliyor). Yıl başından bu yana toplam altın alımı 95 ton oldu. Ayrıca raporda ülke ismi verilmeden bazı merkez bankalarının altın alımlarını resmi olarak belirtmediği de vurgulandı.

PİYASALARDA SON DURUM

Fed faiz kararı sabahında dolar/TL 18,60’lı seviyelerde hareket etmeye devam ediyor. Euro/TL kuru ise 18,38 liradan değerleniyor. Altının ons fiyatı 1652 dolar seviyesinde hareket ederken, gram altın fiyatları 986 liradan güne başladı.

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Fed Altın dolar Faiz kararı

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