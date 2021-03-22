Son dakika: Canlı Sterlin kuru ne kadar? Anlık Sterlin ne kadar oldu?

DÖVİZ KURU YORUMLARI

"Haftaya yurt içi piyasalarda oynaklığı artırması beklenen TCMB başkan değişikliği kararıyla başlıyoruz. Hafta sonu gelen haberlere göre TCMB başkanlığına Naci Ağbal’ın yerine Şahap Kavcıoğlu atandı. Beklenmeyen bir gelişme olması ve Kasım ayından bu yana kurulan güçlü iletişim nedeniyle TCMB’nin artan kredibilitesine yönelik belirsizlik oluşturması fiyatlamalardaki olası artışın nedeni olarak belirtilebilir. Yeni başkanın göreve gelmesinin akabinde belirlenmiş görev ve yetkiler çerçevesinde enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama temel hedefi doğrultusunda para politikası araçlarının etkin bir şekilde kullanılmaya devam edileceğini söylemesi en azından belirsizlik tarafının bir kısmını ortadan kaldırdı. Kavcıoğlu ayrıca Türkiye Bankalar Birliği (TBB) yönetimindeki banka genel müdürleri ile çevrim içi toplantı yaptı. Toplantı ardından Kavcıoğlu, TBB yönetimindeki banka genel müdürleriyle çok verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Paydaşlarımıza verdikleri destekler için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı. Asya seansının açılmasıyla birlikte 8,30 TL seviyesinin üzerini gören dolar/TL kurunda gün içinde Londra piyasasının açılmasıyla işlem hacimleri arttıkça hareketlerin yerine oturabileceğini ve geri çekilmelerin oluşabileceğini düşünüyoruz. Konu hakkında piyasalara verilecek yeni mesajlar yakından takip edilecektir."

YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.



