Son dakika: Dolar düşmeye devam ediyor mu? 22 Aralık güncel Dolar ve Euro ne kadar oldu?

Merkez Bankası, döviz kurundaki hareketlilik nedeniyle piyasaya doğrudan müdahale ettiğini açıklamıştı. Merkez Bankası'nın 5. müdahalesinden sora kısa süreli geri çekilme yapan dolar, TL karşısında yükselişini sürdürmüştü. Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar ile dolar, euro ve sterline karşı TL, yüzde 20'ye varan değer kazandı.

DOLAR NE KADAR?

Geçtiğimiz gün 18,40 TL'ye kadar yükselen dolar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından 12,62 TL'ye kadar geriledi. Dolar kuru 21 Aralık sabah saatlerine yüzde 0,68'lik yükseliş ile başladı. Bugün en yüksek 16,69 TL'ye kadar yükselen dolar 07.09 itibarıyla 13,51 TL.

EURO NE KADAR?

Geçtiğimiz gün tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 20,79 TL'ye kadar çıkan euro, açıklamaların ardından 14,25 TL'ye kadar düştü. 21 Aralık sabah saatlerine yüzde 0,72'lik yükseliş ile başlayan euro 15,26 TL.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin geçtiğimiz gün 24,33 TL'ye kadar ulaşarak rekor tazelemişti. Aynı gün 16,95 TL'ye kadar düşen sterlin 21 Aralık sabah saatlerine yüzde 0,80'lik yükseliş ile 17,89 TL'den başladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadelere yer verdi: "Kurdaki dalgalanmayı durdurarak yeni araçları devreye alıyoruz. Vatandaşımızın bankadaki TL varlığı, mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek. Kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek." Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadelerinin ardından dolar, euro ve sterlinde gerileme görüldü.

