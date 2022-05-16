FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. Son dakika: Dolar/TL kuru üst üste 8 gündür yükseliyor! Analistler 'zor' diyerek açıkladı...

Son dakika: Dolar/TL kuru üst üste 8 gündür yükseliyor! Analistler 'zor' diyerek açıkladı...

16.05.2022 08:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Finans piyasaları son dönemlerin en karışık dönemini yaşıyor. Dolar/TL kuru bu sabah 15,50 liranın üzerini test etti. Bu hafta Fed Başkanı Powell’ın perşembe günü bir konferansta yapacağı açıklamalar piyasalar tarafından yakın markaja alınırken, analistlerden dolar için kritik bir değerlendirme geldi. Buna göre dolarda geri çekilmelerin şimdilik zor olacağı ifade edildi.

Son dakika: Dolar/TL kuru üst üste 8 gündür yükseliyor! Analistler 'zor' diyerek açıkladı...

Son dakika: Dolar/TL kurunda bu sabah da hareketlilik devam ediyor. ABD’de TÜFE’nin ardından ÜFE’nin de beklenen düşüşü göstermemesi piyasalarda şahin Fed ve resesyon fiyatlamasını artırdı. Dolar göstergesi ise 105,0 seviyesine yaklaşarak 20 yılın zirvesine çıktı. Euro/dolar paritesinin 1,0350’ye gerilemesiyle gelişen ülke paralarındaki oynaklık arttı. TL, yüksek enflasyon ve düşük faiz nedeniyle kırılganlaşırken bu durum TL üzerindeki baskıyı artırdığı için gelişen ülke paralarına göre negatif ayrışma yaşanıyor.

Dolar endeksi 20 yılın en yüksek seviyesinden geri döndükten sonra baskı altında kalmaya devam ederken analistlerden önemli bir değerlendirme geldi. Analistler endeksin 103,90 seviyesini kırmadığı sürece geri çekilmelerin zor olduğunu dile getiriyor.

Son dakika: Altın fiyatları için rakam verdiler! ‘Hızla bu seviyelere düşebilir…’Son dakika: Altın fiyatları için rakam verdiler! ‘Hızla bu seviyelere düşebilir…’

POWELL’IN AÇIKLAMALARI PİYASALARI HAREKETLENDİRECEK

Öte yandan ABD Merkez Bankası Fed Başkanı Powell, bankanın gelecek iki toplantısında 50 baz puanlık ek faiz artırımlarının yapılmasının uygun olacağını, duruma göre daha azını veya daha fazlasını yapmaya hazır olduklarını belirtti. Fed’in enflasyonu kontrol altına almak için faizleri öngörülenden daha hızlı artıracağına yönelik endişeler nedeniyle küresel piyasalarda tansiyon daha da arttı. Bu hafta ise Powell’ın Perşembe günü bir konferansta yapacağı açıklamalar piyasalar tarafından dikkatle takip edilecek.

iStock-1282139390

DOLAR VE EURO FİYATLARI

Bu gelişmelerle geçtiğimiz haftaya 14,75 lira seviyelerinden başlayan dolar/TL kuru yükselişini 8’inci güne taşıdı. Kur bu sabah 15,50’nin üzerini test ederken, Euro/TL ise 16,14 liradan fiyatlanıyor.

QNB Finans analistleri dolar/TL kuru için yaptıkları değerlendirmede, “Dolar kurunda, doların küresel çapta güçlenmesine bağlı olarak başlayan hareketle 15,00 olan psikolojik eşiğin aşılması sonrasında yukarı yönlü baskı korunuyor. Bu sabah gelişmekte olan ülke para birimleri haftaya değer kaybetme eğilimi ile başladı. Kurda 15,24 destek konumunda iken, 15,50 kısa vadeli önemli direnç olarak belirtilebilir” ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
15 Mayıs 2022 dolar ne kadar? 15 Mayıs 2022 dolar ne kadar?
Konuttan sonra sıra otomobilde! Kampanyaları tek tek duyurdularKonuttan sonra sıra otomobilde! Kampanyaları tek tek duyurdular
250 bin dolardı, arttı! Çok tartışılan 'konutla Türk vatandaşlığı' kararı Resmi Gazete'de 250 bin dolardı, arttı! Çok tartışılan 'konutla Türk vatandaşlığı' kararı Resmi Gazete'de
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Korkutan açıklama: Yanmayı durdurmak imkansız

Korkutan açıklama: Yanmayı durdurmak imkansız

İsveç'ten flaş Türkiye kararı! NATO üyeliği için kritik hamle

İsveç'ten flaş Türkiye kararı! NATO üyeliği için kritik hamle

Altın fiyatları için rakam verdiler!

Altın fiyatları için rakam verdiler!

İŞKUR duyurdu! İşçi başına 32 bin lira destek verilecek…

İŞKUR duyurdu! İşçi başına 32 bin lira destek verilecek…

5 milyon kişi bekliyor! EYT'de sürpriz...

5 milyon kişi bekliyor! EYT'de sürpriz...

Alkol ve sigaraya enflasyon değil ‘alıştırma’ zammı!

Alkol ve sigaraya enflasyon değil ‘alıştırma’ zammı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Banyo yapmadığını söyledi! “Kocam buna aldırmıyor”

Banyo yapmadığını söyledi! “Kocam buna aldırmıyor”

Anaokuldan gelen hediyeyi görünce inanmadı! “Bu ne?”

Anaokuldan gelen hediyeyi görünce inanmadı! “Bu ne?”

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Açık ilişkide kürtaj komplosu! Birisi hamile kalınca...

Açık ilişkide kürtaj komplosu! Birisi hamile kalınca...

Tanga gelinliği tanıttı! “Yatak odasında giysinler”

Tanga gelinliği tanıttı! “Yatak odasında giysinler”

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.