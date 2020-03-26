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ABD işsizlik maaşı başvurularında rekor

DÜNYA HABERLERİ  | 26.03.2020 15:53 | Son Güncelleme

Koronavirüsün finansal piyasalar üzerindeki etkisinin reel piyasalara yansıdığının ispatı olarak yorumlanan ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerden daha kötü geldi ve 3,3 milyon kişi ile rekor kırdı.

ABD işsizlik maaşı başvurularında rekor

Koronavirüsün finansal piyasalar üzerindeki etkisinin reel piyasalara yansıdığının ispatı olarak yorumlanan ABD işsizlik maaşı başvuruları açıklandı. Haftalık olarak açıklanan veri geçtiğimiz hafta 3,3 milyon kişi olarak açıklandı. Bir önceki hafta bu veri 281 bin kişi idi.

Bir önceki en yüksek artış 665 bin kişiyle 38 yıl önceydi

İşsizlik maaşı başvurularında tarihteki en yüksek artış olarak kayıtlara geçti. Bu hafta açıklanan tarihi artıştan önce en yüksek artış 1982 yılında 665 bin olarak gerçekleşmişti.

Beklentilerin çok üzerinde geldi

Piyasalarda veriye ilişkin çok karışık tahminler yapılıyordu. Öyle ki tahminler 600 bin kişi ile 4.4 milyon kişi arasında farklılık gösteriyordu. Tahminlerin medyan değeri 1,7 milyon olarak ortaya çıkmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs, finansal piyasalar, işsizlik, abd,

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