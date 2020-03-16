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ABD Merkez Bankası (FED)'den flaş faiz kararı

DÜNYA HABERLERİ  | 16.03.2020 00:19 | Son Güncelleme

FED, koronavirüs nedeniyle zarar gören ekonomiye takviye olması amacıyla politika faizini sıfırladığını ve 700 milyar dolarlık yardım paketi hazırladığını açıkladı.

ABD Merkez Bankası (FED)'den flaş faiz kararı

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti ve 700 milyar dolarlık parasal genişleme başlattığını duyurdu.

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fed, faiz kararı,

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