Son dakika: ABD yönetiminden Rusya'ya flaş yaptırım kararı!

Son dakika haberine göre, ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, Rusya'nın bugün egemen Ukrayna topraklarını hileli bir şekilde ilhak etme girişimini kınıyor." ifadesini kullandı.

"HİÇBİR MEŞRULUĞU YOK"

Rusya'nın uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesini "ayaklar altında ezdiğini" belirten Biden, "Şüphesiz ki bu eylemlerin hiçbir meşruluğu yoktur." ifadesini kullandı.

Biden, ABD'nin her zaman Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygı duyacağının ve Ukrayna'ya yardımları sürdüreceğinin altını çizerek, "Bugünkü sahte ilhak iddialarına karşılık olarak, ABD ortak ve müttefikleriyle ortaklaşa yeni yaptırımlar açıklıyor. Bu yaptırımlar, Ukrayna topraklarının gayrimeşru yollarla statüsünün değiştirilmesine yönelik çabalara siyasi ya da ekonomik destek veren, Rusya'nın içinde ya da dışındaki kişi ve kuruluşlara yöneliktir." ifadelerini kullandı.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Ukrayna'ya ek 12 milyar dolar savunma yardımı öngören yasanın Kongreden geçerek imzasına gelmesini sabırsızlıkla beklediğini belirten Biden, "Uluslararası toplumun tüm üyelerini, Rusya'nın gayrimeşru ilhak çabalarını reddetmeye ve sonuna kadar Ukrayna halkının yanında olmaya davet ediyorum." çağrısında bulundu.

ABD'nin açıkladığı yaptırımlar listesinde, Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina da dahil yüzlerce kişi ve kuruluş yer alıyor.

İNGİLTERE DE YAPTIRIM KARARI ALDI

İngiltere, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki bölgeleri ilhakının ardından Rus ekonomisine yönelik belirli mallarda ihracat yasağı ve hizmet yaptırımları kararı aldı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yeni yaptırımlar kapsamında, Rusya'nın, bilişim teknolojileri danışmanlığı, mimari hizmetler, mühendislik, reklam ve denetim hizmetleri ile belirli ticari faaliyetler için hukuki yasal danışmanlık hizmetlerine erişimini kaybedeceği belirtildi.

Açıklamada, İngiltere'den, Rusya'nın endüstriyel ve teknolojik yetenekleri için oldukça önemli olan yaklaşık 700 malın ihracatının yasaklandığı, bu mallar arasında, Rusya'nın imalat sektöründe üretim için kritik öneme sahip yüzlerce ürünün yer aldığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, "İngiltere, Rus ekonomisinin kilit sektörlerini hedeflemek için uluslararası ortaklarla birlikte hareket ediyor. Yeni önlemler, güvenlik açıklarını hedef alarak ve önemli tedarik zincirlerini bozarak, Rus rejimi üzerindeki ekonomik baskıyı artıracak." ifadesine yer verildi.

RUSYA MERKEZ BANKASI BAŞKANI'NA YAPTIRIM

İngiltere'nin, Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina'ya da yaptırım kararı aldığı vurgulanan açıklamada, Nabiullina'nın, Rus rejiminin Ukrayna'ya karşı yasa dışı savaşı yoluyla Rus ekonomisini yönlendirmede ve rubleyi Rusya'nın geçici olarak kontrol ettiği Ukrayna topraklarına yaymada etkili olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Nabiullina'ya yaptırım uygulandı ve kişisel olarak varlıkları donduruldu, seyahat yasağına tabi tutuldu." ifadesi kullanıldı.

BÜYÜKELÇİ BAKANLIĞI ÇAĞRILDI

Açıklamada, Rusya'nın ilhak kararının ardından Rusya'nın Londra Büyükelçisi Andrei Kelin'in İngiltere Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı ve ülkesinin ilhak kararının en güçlü şekilde protesto edildiği belirtildi.

Dışişleri Bakanı James Cleverly'nin de görüşlerine yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"İngiltere, Putin'in Ukrayna topraklarının yasa dışı ilhakını ilan etmesini tamamen kınıyor. Bu düzmece referandumların sonuçlarını veya Ukrayna topraklarının herhangi bir şekilde ilhakını asla tanımayacağız. Rus rejimi, uluslararası hukukun bu iğrenç ihlalinin hesabını vermeli. Bu nedenle yeni hedeflenen hizmet yasakları yoluyla ekonomik baskıyı artırmak için uluslararası ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz."

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna’daki Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya'ya bağlanmasına yönelik anlaşmalarını bugün imzalamıştı.

AB ülkelerinin liderlerinden oluşan AB Konseyi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna’daki Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya'ya bağlanmasına yönelik anlaşmaları imzalamasından hemen sonra açıklama yayımladı.bAB ülkelerinin liderleri, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya tarafından yasa dışı ilhakını şiddetle reddettiklerini ve kınadıklarını kaydetti. Konsey açıklamasında, Rusya'nın kurallar temelli uluslararası düzeni baltalayarak ve BM Şartı ile uluslararası hukuku ihlal ederek küresel güvenliği tehlikeye attığı belirtildi.

AB ÜLKELERİNİN LİDERLERİNDEN ORTAK AÇIKLAMA

Açıklama şu ifadelere yer verildi:

"Ukrayna'nın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğünü daha fazla ihlal için Rusya'nın bahane olarak uydurduğu yasa dışı referandumları da bunların sahte ve yasa dışı sonuçlarını tanımıyoruz ve asla tanımayacağız. Bu yasa dışı ilhakı asla tanımayacağız. Bu kararlar yok hükmündedir ve hiçbir yasal etki oluşturamaz. Kırım, Herson, Zaporijya, Donetsk ve Luhansk Ukrayna'ya aittir. Tüm ülkelere ve uluslararası kuruluşlara bu yasa dışı ilhakı kesin surette reddetmeleri çağrısında bulunuyoruz."

Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne destek verildiği yinelenen açıklamada, Ukrayna'nın kendini savunmak ve topraklarını geri almak için Rusya'nın saldırganlığına karşı meşru haklarını kullandığı, Ukrayna'ya her türlü desteğin süreceği ifade edildi.

Açıklamada, "Rusya'nın yasa dışı eylemlerine karşı kısıtlayıcı tedbirlerimizi güçlendireceğiz. Bunlar Rusya'nın savaşını durdurması için baskıyı artıracaktır." denildi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna’daki Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya'ya bağlanmasına yönelik anlaşmalarını bugün imzalamıştı.

YENİ YAPTIRIM PAKETİ TEKLİFİ

Avrupa Birliği (AB) Rusya'nın kısmi seferberlik ilanı ve referandum kararının ardından yeni yaptırım paketi teklifi etti. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Kremlin'in tansiyonu artırmasının bedelini ödetmekte kararlıyız" şeklinde konuştu. Leyen teklifin bazı Rus ürünlerine ithalat yasağı ve Rusya'ya önemli teknolojilerin ihracatının yasaklanmasını içerdiğini belirtti.

AB'nin yeni teklifi 3. ülkelere satılan Rus petrolüne tavan fiyat uygulanması gibi tedbirleri de içeriyor. Leyen yeni yaptırım paketinin Rusya'yı 7 milyar euro ihracat gelirinden mahrum edeceğini bildirdi.

Yaptırımların devreye alınması için AB'nin 27 üye ülkesi tarafından onaylanması gerekiyor. AB Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından ülkeye yönelik çeşitli yaptırımları devreye almıştı.

ZELENSKİY'DEN TEHDİT GİBİ AÇIKLAMA

Rusya'ya bağlanma kararı alan 4 bölge için resmi tören düzenleyen Moskova'ya Ukrayna'dan yanıt gelmişti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, bu adıma 'çok sert' bir karşılık verileceğini duyurmuştu.



