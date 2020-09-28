Almanya işçi alımı yapıyor mu? 2020 Almanya'da asgari ücret ne kadar? 2020 Almanya çalışma koşulları/ saatlik çalışma ücreti nasıl?

Türk göçmenlerin en çok yoğun olduğu yerlerden bir tanesi de Almanya. Hem Türkiye'den gelen göçmenlere hem de kendi vatandaşlarına karşı yaşam standartları oldukça yüksek olan Almanya'da çalışma şartları nasıl merak ediliyor. Almanya işçi alımı yasası 2020'yi araştıran vatandaşlar, Almanya'nın talep ettiği koşulları sağlayarak işçi olmak için başvuruda bulunmak istiyor. Peki Türkiye'den çok fazla talep gören Almanya'nın çalışma şartları nasıl? İşte 2020 Almanya asgari ücreti ve Almanya 2020 saatlik çalışma ücreti...
Almanya birçok ülkeden farklı olarak, asgari ücret alan birçok işçinin çalıştığı ülkeden çok daha fazla ücret vererek, çalışanların kaliteli yaşam standartlarını artırıyor. Türkiye'ye oranla karşılaştırıldığında Almanya'da işsizlik seviyesi oldukça az. Türkiye'de işsizlik oranının oldukça fazla olması nedeniyle Almanya'ya işçi olarak çalışmak için başvuru yapanlar oldukça çok. Asgari ücretin, asgari yaşam gereksinimlerinin tamamını karşıladıktan sonra artması ve oldukça kaliteli bir yaşam standartlarının olması, Almanya'yı işçi olarak gidilecek ülkeler arasında oldukça cazip kılıyor. Almanya'da en son yapılan asgari ücret zammından sonra talep arttı. Almanya'da asgari ücrete yapılan zamlar belirli periyotlarda yapılıyor. Bu periyotlara göre Almanya'nın yıllık asgari ücret zammı aşağıdaki gibi listelenmiştir;
2016 yılı asgari ücret: 1.440 Euro
2017 yılı asgari ücret: 1.498 Euro
2018 yılı asgari ücret: 1.498 Euro
2019 yılı asgari ücret: 1.498 Euro
2020 yılı asgari ücret: 1.498 Euro
Almanya'da işçilerin çalışma saatleri haftalık olarak belirtilmiştir. Türkiye'de 45 saat olan haftalık çalışma saati Almanya'da 38 saattir. Almanya'da haftalık çalışma saatleri, işçilerin çalışma haklarına göre titizlikle hazırlanmaktadır. 38 saatlik haftalık çalışma saatlerinden fazla çalışan işçilere ise Almanya'da mesai ücreti ödenmektedir.
Almanya'da yaşayan ve asgari ücret alanlarla Türkiye'de yaşayıp asgari ücret alanlar arasındaki farklar birçok kişi tarafından hesaplanmaktadır. Bu farkları karşılaştırmadan önce kişilerin iki ülkenin kur farkını mutlaka bilmesi gerekir. Almanya'da asgari ücretle çalışan ve tek yaşayan bir vatandaş asgari ihtiyaçlarını 1000 Euro gibi bir rakamla karşılayabilir. Evli bir çift ise yine aynı asgari ihtiyaçlarını karşılayabilmek için, iki kişi birden çalışmalıdır. Almanya'da çocuğu olan evli çiftlere 500 Euro çocuk yardımı da verilmektedir.
Koronavirüs salgınından dolayı Almanya'ya gitme planlarını erteleyenlerin en çok merak ettiği bir diğer konu da Almanya işçi alımı yapıyor mu sorusu oldu. Almanya'nın işçi alımlarında dil bilgisi istediğini bilenler, Almanca dil seviyesi ne olmalı araştırmasını yapıyor. Nitelikli İşgücü Yasası'nın 1 Mart 2020 tarihi itibari ile yürürlüğe girmesinin ardından Almanya, AB ülkesi olamayan Türkiye gibi ülkelere nitelikli işgücü kapısını araladı.
1 Mart düzenlemesiyle birlikte Almanya'nın öncelikli olarak AB ülkelerinden gelen vatandaşlara istihdam sağlama şartı kaldırıldı. Bu düzenleme ile birlikte, Almanya'ya üçüncü ülkelerden gelen vatandaşlar da iş vizesi için başvuru yapabilecek.
Almanya'ya çalışmak için gelecek olan kişilerin, Almanca dil bilgisine sahip olmaları, nitelikli bir meslek eğitimi almış olması ya da Alman hükumetinin o mesleği tanımış olması gerekiyor.
Almanya'da kendi işine devam etmek isteyen kişilerin, vize başvurusundan hemen önce, mesleğinin Almanya'daki meslek eğitimi ile eş değer olduğunu (denklik) ıspatlayarak, denklik belgesi alması gerekiyor. Eğer kişinin mesleki eğitiminde eksiklikler varsa, bu eksiklikleri tamamlamak için Almanya'da yeterlilik programlarına katılması gerekiyor. Almanya'da çalışmak ve çalışma vizesine başvurmak için, Almanca dil bilgisi seviyesinin A2 düzeyinde olması gerekiyor.
Türkiye'de yüksek öğrenim gören kişilerin, Almanya'daki yüksekokul diplomasının benzerine sahip olduğunu Alman makamlarca ispatlaması gerekiyor.
Yasada belirtildiği şekilde Almanya'ya nitelikli işgücünün talep ettiği koşullarda gelen kişilerin belirtilen tüm şartları sağlaması halinde vizesini aldıktan sonra Almanya'ya giriş yaparak 6 ay iş aramasına yardımcı olunuyor. Bu fırsattan yararlanmak isteyen kişilerin ise an az B1 düzeyinde Almanca bilgisine sahip olması isteniyor.
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