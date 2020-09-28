Almanya işçi alımı yapıyor mu? 2020 Almanya'da asgari ücret ne kadar? 2020 Almanya çalışma koşulları/ saatlik çalışma ücreti nasıl?

Türk göçmenlerin en çok yoğun olduğu yerlerden bir tanesi de Almanya. Hem Türkiye'den gelen göçmenlere hem de kendi vatandaşlarına karşı yaşam standartları oldukça yüksek olan Almanya'da çalışma şartları nasıl merak ediliyor. Almanya işçi alımı yasası 2020'yi araştıran vatandaşlar, Almanya'nın talep ettiği koşulları sağlayarak işçi olmak için başvuruda bulunmak istiyor. Peki Türkiye'den çok fazla talep gören Almanya'nın çalışma şartları nasıl? İşte 2020 Almanya asgari ücreti ve Almanya 2020 saatlik çalışma ücreti... ALMANYA ASGARİ ÜCRET 2020 NE KADAR? Almanya birçok ülkeden farklı olarak, asgari ücret alan birçok işçinin çalıştığı ülkeden çok daha fazla ücret vererek, çalışanların kaliteli yaşam standartlarını artırıyor. Türkiye'ye oranla karşılaştırıldığında Almanya'da işsizlik seviyesi oldukça az. Türkiye'de işsizlik oranının oldukça fazla olması nedeniyle Almanya'ya işçi olarak çalışmak için başvuru yapanlar oldukça çok. Asgari ücretin, asgari yaşam gereksinimlerinin tamamını karşıladıktan sonra artması ve oldukça kaliteli bir yaşam standartlarının olması, Almanya'yı işçi olarak gidilecek ülkeler arasında oldukça cazip kılıyor. Almanya'da en son yapılan asgari ücret zammından sonra talep arttı. Almanya'da asgari ücrete yapılan zamlar belirli periyotlarda yapılıyor. Bu periyotlara göre Almanya'nın yıllık asgari ücret zammı aşağıdaki gibi listelenmiştir;

2016 yılı asgari ücret: 1.440 Euro 2017 yılı asgari ücret: 1.498 Euro 2018 yılı asgari ücret: 1.498 Euro 2019 yılı asgari ücret: 1.498 Euro 2020 yılı asgari ücret: 1.498 Euro ALMANYA HAFTALIK ÇALIŞMA SAATLERİ Almanya'da işçilerin çalışma saatleri haftalık olarak belirtilmiştir. Türkiye'de 45 saat olan haftalık çalışma saati Almanya'da 38 saattir. Almanya'da haftalık çalışma saatleri, işçilerin çalışma haklarına göre titizlikle hazırlanmaktadır. 38 saatlik haftalık çalışma saatlerinden fazla çalışan işçilere ise Almanya'da mesai ücreti ödenmektedir. ALMANYA VE TÜRKİYE ARASINDA ASGARİ ÜCRET FARKI NASIL? Almanya'da yaşayan ve asgari ücret alanlarla Türkiye'de yaşayıp asgari ücret alanlar arasındaki farklar birçok kişi tarafından hesaplanmaktadır. Bu farkları karşılaştırmadan önce kişilerin iki ülkenin kur farkını mutlaka bilmesi gerekir. Almanya'da asgari ücretle çalışan ve tek yaşayan bir vatandaş asgari ihtiyaçlarını 1000 Euro gibi bir rakamla karşılayabilir. Evli bir çift ise yine aynı asgari ihtiyaçlarını karşılayabilmek için, iki kişi birden çalışmalıdır. Almanya'da çocuğu olan evli çiftlere 500 Euro çocuk yardımı da verilmektedir.