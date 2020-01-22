Dünyanın en değerli markası 'Amazon' zirvedeki yerini korudu! Türk markaları listede yok

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından hazırlanan "Dünyanın En Değerli 500 Markası-Global 500-2020" araştırması sonuçlandı.

AA muhabirinin, araştırma verilerinden derlediği bilgiye göre, geçen yıl 187,9 milyar dolarlık marka değeriyle ilk sırada yer alan Amazon, değerini yüzde 17,5 artırarak 220,8 milyar dolara çıkardı ve zirvedeki yerini korudu.

Dünya devleri arasında Google, marka değerindeki yüzde 11,9'luk artışla 159,7 milyar dolara ulaşarak ikinciliğe yükselirken, Apple'ın marka değeri geçen yıla göre yüzde 8,5 gerileyerek 141 milyar dolara düştü ve şirket üçüncü sırada yer aldı.

Söz konusu listede ABD'li Microsoft 117 milyar dolarla 4'üncü, Güney Koreli Samsung 94,5 milyar dolarla 5'inci, Çinli ICBC 80,8 milyar dolarla 6'ncı, ABD'li Facebook 79,8 milyar dolarla 7'nci, ABD'li Walmart 77,5 milyar dolarla 8'inci, Çinli Ping An 69 milyar dolarla 9'uncu ve Huawei 65 milyar dolarla 10'uncu sırada yer buldu.

Bu sene değerini en yüksek oranda artıran marka, yüzde 65 ile ABD'li otomotiv şirketi Tesla oldu. Tesla, geçen yıl 7,5 milyar dolar olan marka değerini bu sene 12,4 milyar dolara çıkardı ve listede 264'üncü sıradan 147'nci sıraya yükseldi. Artış oranında Tesla'yı yüzde 58'lik yükselişle Instagram, yüzde 43'lük yükselişle Mitsubishi Grup takip etti.