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Fed Başkanı Powell'dan çarpıcı açıklamalar! "Ekonomi Fed'in hedeflerinden uzaklaşıyor"

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
16.04.2025 21:35
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Fed Başkanı Jerome Powell Chicago Ekonomi Kulübü'nde yaptığı konuşmada önemli açıklamalarda bulundu. Politikada daha fazla netlik oluşana kadar beklemek için iyi bir konumda olduklarını ifade etti. Powell, ekonominin Fed'in istihdam ve fiyat hedeflerinden 'uzaklaştığını' aktardı.

Fed Başkanı Powell'dan çarpıcı açıklamalar! "Ekonomi Fed'in hedeflerinden uzaklaşıyor"

Fed Başkanı Jerome Powell Chicago Ekonomi Kulübü'nde açıklamalarda bulundu.

Powell yüksek belirsizliklere ve aşağı yönlü risklere rağmen ekonominin güçlü olduğunu dile getirdi.

Powell iş dünyasında ve hanehalkı güveninde keskin düşüş ve artan belirsizliğin ticaret politikası endişelerini yansıttığını ifade etti. Powell, tarifelerin yukarı yönlü senaryodan bile daha yüksek olduğunu belirtti.

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"FED İSTİHDAM VE FİYAT HEDEFLERİNDEN UZAKLAŞTI"

Powell, Fed'in daha fazla netlik beklemek için iyi bir konumda olduklarını söyledi.

Fed Başkanı, ekonominin Fed'in istihdam ve fiyat hedeflerinden 'uzaklaştığını' belirtti. Powell, tarifelerin enflasyon üzerindeki etkisinin 'tarifelerin büyüklüğü, tarifelerin ekonomiye yansımasının ne kadar sürdüğü ve enflasyon beklentilerinin ne kadar iyi çıpalandığı' gibi faktörlere bağlı olacağını belirtti.

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Fed açıklama fed başkanı fed başkanı jerome powell
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