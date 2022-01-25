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FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ocak 2022 FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak?

25.01.2022 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya piyasasını etkileyecek olan FED faiz toplantısı bekleniyor. Ocak 2022 FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak? sorusu merak konusu oldu. 25-26 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek FED faiz toplantısında alınacak faiz kararı, toplantı sonrası FED başkanı Jerome Powel tarafından açıklanacak. İşte merak edilenler...

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ocak 2022 FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak?

ABD'de son yılların en yüksek enflasyonunun gerçekleşmesiyle, 25-26 Ocak tarihleri arasında yapılacak FED faiz toplantısında faiz artırımı kararının alınacağı öngörülüyor. FED, 2022'de birçok kez faiz artırımı yapabileceği belirtmişti. Peki FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

2022 OCAK FED FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Yılın ilk FED faiz toplantısı 25-26 Ocak 2022'de, ikinci toplantısı 15-16 Mart 2022'de, üçüncü toplantısı ise 3-4 Mayıs 2022'de yapılacak. FED faiz toplantısı Türkiye saatine göre gece yarısında açıklanacak.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ocak 2022 FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak?

ARALIK AYI FAİZ TOPLANTISINDA NE OLMUŞTU?

Aralık ayı faiz toplantısında politika faizi yüzde 0, 0.25 aralığında sabit tutuldu. Son toplantı tutanaklarında, faiz artışının beklenenden daha kısa sürede yapılabileceği değerlendirildi.

Tutanaklarda, "Üyeler genel olarak, ekonomi, iş gücü piyasası ve enflasyona ilişkin görünümler göz önüne alındığında, federal fon oranının üyelerin daha önce tahmin ettiğinden daha erken veya daha hızlı bir şekilde artırmanın gerekebileceğini belirtti." ifadeleri yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Fed
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