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İki ülke anlaştı: Yeniden başlıyorlar!

DÜNYA HABERLERİ  | 07.01.2021 12:27 | Son Güncelleme

BAE, Katar’la varılan Ula Anlaşması'ndan itibaren bir hafta içinde iki ülke arasındaki seyahat ve ticaretin yeniden başlayacağını duyurdu.

İki ülke anlaştı: Yeniden başlıyorlar!

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar’la varılan Ula Anlaşması'ndan itibaren bir hafta içinde iki ülke arasındaki seyahat ve ticaretin yeniden başlayacağını duyurdu.

KAYNAK: AA

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