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%0 Faizli 50.000 TL ve Taksitli Nakite Başvur, Fırsatı Yakala!

20.11.2024 17:10
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Faizsiz Fırsatlarda Büyük Avantaj! %0 Faizli 50.000 TL Ve Taksitli Nakit Fırsatına Şimdi Başvur, Taksitli ve Faizsiz bir Şekilde Geri Öde.

%0 Faizli 50.000 TL ve Taksitli Nakite Başvur, Fırsatı Yakala!

Şubeye Gitmeden Anında 50.000 TL Nakiti Faizsiz Bir Şekilde Alabilirsiniz.

%0’dan Başlayan Faiz Oranlarıyla, 100.000 TL’ye kadar Kullanabileceğiniz Kredi Fırsatlarını HangiKredi’de Karşılaştırabilirsiniz.
Bankaların Tüm Tekliflerini Tek Bir Sayfada Karşılaştırabilirsiniz.

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Kampanya Koşulları:

• Kampanyadan banka uygulamasını indirip yeni müşteri olan kullanıcılar faydalanabilir.

• Kampanya kapsamındaki faizsiz ihtiyaç kredisi banka müşterisi olduktan sonra sadece 1 kez kullanılabilecektir.

• Kampanyadan sadece mobil platformlar üzerinden yararlanılabilir.

• Söz konusu talepler banka tarafından değerlendirilerek olumlu bulunması halinde karşılanacaktır.

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