1.084 – 1.298- 2.354 TL para yardımı! SGK’dan 18-75 yaş arası başvurana veriliyor! Bu destekleri almayı unutmayın!

SGK’dan 18-75 yaş arası başvuranlara para ödemesi! Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) üzerinden milyonlarca lira destek sağlanıyor. Bazı ödemeler aylık olarak sağlanırken, bazıları tek seferlik veriliyor. E-Devlet üzerinden başvuru yaparak bu destekleri kolaylıkla alabilirsiniz. Çalışmayan, engelli, yaşlı, bakıma muhtaç kişilere sağlanan ödemeler PTT veya banka hesapları üzerinden yatırılıyor. Kişinin durumuna göre yaş sınırı artabiliyor.

HANGİ DESTEKLER SAĞLANIYOR?

İş görememezlik ödemesi

Çeyiz ödemesi

Süt parası

Eğitim desteği

Çeyiz desteği

YAŞLILARA MAAŞ BAĞLANIYOR

Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara ödenen maaş 828 liradan 1.084 lira 55 kuruşa çıkarıldı. Bu destekten yararlanmak için kişi başı gelir sınırı da bin 417 lira 80 kuruşa çıktı. 65 yaş aylığı için kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor. Bu gelir kişi başı 1417 liranın altında ise maaş bağlanıyor.

EVDE BAKIM DESTEĞİ HER AY YATIRILIYOR

Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan evde bakım desteği de 2 bin 354 liraya yükseldi. Hanede kişi başına düşen gelirin de artık 2 bin 835 liradan az olması gerekiyor. Gelir şartını taşıyanlar eğer yüzde 50 ve üzeri raporu olup bakıma muhtaç olduğu rapora yazılan yakınlarına bakıyorlarsa onlara her ay 2.354 TL maaş veriliyor.

ENGELLİYE AYLIK ÖDEME

Yüzde 40-69 engeli olanlara ödenen aylık 661 liradan 865,76 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 991 liradan bin 298 lira 63 kuruşa çıktı. Bu aylık için hanede kişi başına düşen gelir sınırı ise bin 417 lira oldu.

İLK EVLİLİKTE ÇEYİZ DESTEĞİ

27 yaşından önce ilk evliliklerini yapanlara devletten maddi destek geliyor. 'Çeyiz hesabı' ile kişi başı 16 bin liraya varan destek, iki tarafın da başvurması halinde iki katına çıkabiliyor. Bunun için evlenecek çiftin uyması gereken bazı kriterler bulunuyor. Kriterlere uyan çiftler, toplamda 32 bin liraya kadar devletten çeyiz hesabı desteği alabilecekler.

İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ

Geçici iş göremezlik; sigortalının iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurulu raporlarında belirtilen istirahat süresince geçici olarak çalışamama halidir.

Geçici iş göremezlik ödeneği; sosyal sigortacılık bakımından, iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigorta kollarından istirahatli bulunan sigortalıya işten kaldığı günler için Kurumca ödenen parasal yardımdır.

PRİM ŞARTIYLA EMZİRME PARASI

Emzirme ödeneğine hak kazanan sigortalılardan sigortalılığı sona erenlerin, bu tarihten başlamak üzere 300 gün içinde çocukları doğarsa, sigortalı kadın veya eşi analık sigortasından yararlanacak erkek, doğum tarihinden önceki 15 ay içinde en az 120 gün prim ödenmiş olması şartıyla emzirme ödeneğinden yararlandırılır. 2019 yılı için emzirme ödeneği 180,00 TL, 2020 yılı için 202,00 TL, 2021 yılı için 232,00 TL, 2022 yılı için 316 TL olarak belirlenmiştir.

ÖDEMELER NASIL SAĞLANIYOR?

e-Devlet SGK sorgulama üzerinden kalan ödemelerinizi sorgulayabilirsiniz. İlk adım olarak e-Devlet'te yer alan arama alanına SGK şahıs ödemesi yazın.

Ardından karşınıza çıkan SGK şahıs ödeme sorgulama alanına tıklayarak adınıza yatırılan bir para olup olmadığını sorgulayabilirsiniz.

