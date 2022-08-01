1 Ağustos dolar ne kadar, kaç TL? Euro ve sterlin ne kadar? 1 Ağustos 2022 dolar - euro alış satış fiyatları!

Dolar ne kadar sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar 1 Ağustos 2022 Pazartesi günü arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapıyor. Güncel fiyatlar merak konusu oldu. Peki 1 Ağustos dolar ne kadar, kaç TL? Euro ve sterlin ne kadar? Dolar alış satış fiyatı ve ayrıntılar haberimizde...

DOLAR FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını yüzde 0,02'lik yükselişle 17,9147 TL seviyelerinde gerçekleştiren dolarda güncel alış fiyatı 17,91,39 TL ve güncel satış fiyatı 17,9156 TL seviyelerinde seyretti.

1 Ağustos Pazartesi günü dolar 17,95 TL'den işlem görüyor.

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Euro fiyatları yeşil ibreyi göstererek çıkış eğilimini sürdürmeye devam ediyor. Önceki kapanışını 0,46'lık yükselişle yapan euro 18,3397 TL seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 18,3235 TL alış fiyatından, 18,35593 TL satış fiyatından işlem gördü.

Euro/TL 1 Ağustos 2022 Pazartesi günü 18,34 TLseviyesinde hareket ediyor.

STERLİN NE KADAR?

1 ingiliz sterlini 21,84 TL alış fiyatından işlem gördü.

