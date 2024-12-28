1 Ocak'ta geçerli! Resmi Gazete'de yayımlandı: Alışveriş poşetine zam geldi!

Plastik poşete zam mı geldi? 2019 yılından beri 25 kuruş olan alışveriş poşetine zam geleceği konuşuluyordu. 2024 yılında plastik poşetlerde geri kazanım katılım payı 60 kuruş olmasına rağmen tüketici için 25 kuruşta sabitlenmişti.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca alınacak geri kazanım katılım payı tutarına ilişkin tebliğ ile birlikte plastik poşetlere de zam geldi.

1 OCAK İTİBARIYLA GEÇERLİ

Buna göre, alışverişte kullanılan plastik poşetlerin geri kazanım katılım payı, yeniden değerleme oranı olan yüzde 43,93'lük zamla adet başına 86 kuruşa yükseldi. Bu karar 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak.

POŞETE ZAM GELECEK Mİ?

2024 yılında plastik poşetler için geri kazanım katılım payı 60 kuruş olarak belirlenmiş ancak tüketicilerin ödeyeceği tutar 25 kuruşta sabitlenmişti. Bu kararın ardından plastik poşetler için tüketicilerin ödeyeceği tutarda bir değişiklik yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor.