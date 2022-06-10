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10 Haziran 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 10 Haziran 2022 Perşembe dolar kaç TL, euro kaç TL?

10.06.2022 07:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

10 Haziran 2022 Cuma günü dolar ve euro'da son durum, Hazine Bakanlığının GES açıklaması sonrası vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından konusu oldu. Birçok kişi internette 10 Haziran 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte 10 Haziran 2022 Cuma dolar ve euro'da son durum...

10 Haziran 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 10 Haziran 2022 Perşembe dolar kaç TL, euro kaç TL?

Dolar ne kadar oldu? Hazine Bakanlığı tarafından Gelire Endeksli Senetler (GES) ile ilgili yazılı açıklama yayımlandı. Bu açıklamanın ardından dolar ve euro'da son durum merak konusu oldu. 10 Haziran Cuma günü vatandaşlar ve yatırımcılar son durumu öğrenmek için araştırma yapmayı sürdürüyor. Peki 10 Haziran 2022 tarihinde dolar ne kadar, bugün euro ne kadar oldu? İşte detaylar...

10 HAZİRAN DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 17,2178 TL'den yapan Dolar, geçtiğimiz gün 17,2164 TL alış, 17,2193 TL satış fiyatından işlem gördü.

10 Haziran Cuma günü dolar ve euro'da son duruma piyasalar açıldığında eş zamanlı olarak yer verilecektir...

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EURO NE KADAR?

Önceki kapanışını 18,3485 TL'den yapan euro, geçtiğimiz gün 18,3159 TL alış fiyatından, 18,3812 TL satış fiyatından işlem gördü.

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Anahtar Kelimeler:
döviz Euro Türk lirası
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