10 Mayıs dolar ne kadar, kaç TL? Dolar/TL düştü mü, yükseldi mi? Euro ne kadar? Euro kaç TL? 10 Mayıs 2022 güncel dolar kuru!

Dolar ve Euro'da son durum 10 Mayıs Saslı günü de yatırımcılar ve alım-satım yapmak isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Doların geçtiğimiz hafta başlayan küresel yükselişi Pazartesi günüm de devam etti. Peki 10 Mayıs Dolar/TL düştü mü, yükseldi mi? Euro ne kadar? Euro kaç TL? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...
Önceki kapanışını 15,0998 TL 'den yapan Dolar/TL kuru, geçtiğimiz gün spot piyasada 14,9508 lira alış fiyatından, 149650 lira satış fiyatından işlem gördü. Dolar ve euro'da son duruma piyasalar açıldığında yer verilecektir...
Önceki kapanışını 15,9835 TL'den yapan Euro/TL ise geçtiğimiz gün aynı dakikalarda 15,7230 TL alış fiyatı, 15,7426 TL satış fiyatıyla el değiştirdi.
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