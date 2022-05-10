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  4. 10 Mayıs dolar ne kadar, kaç TL? Dolar/TL düştü mü, yükseldi mi? Euro ne kadar? Euro kaç TL? 10 Mayıs 2022 güncel dolar kuru!

10 Mayıs dolar ne kadar, kaç TL? Dolar/TL düştü mü, yükseldi mi? Euro ne kadar? Euro kaç TL? 10 Mayıs 2022 güncel dolar kuru!

10.05.2022 07:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

10 Mayıs Salı günü Dolar ve Euro'da son durum vatandaşlar ile yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz gün, Dolar endeksi 20 senenin zirvesine yükselirken, Aralık ayından beri ilk defa 15 TL'yi aştı. Peki 10 Mayıs dolar ne kadar, kaç TL? Düştü mü, yükseldi mi? Euro ne kadar? Euro kaç TL? 10 Mayıs 2022 güncel dolar kuru!

10 Mayıs dolar ne kadar, kaç TL? Dolar/TL düştü mü, yükseldi mi? Euro ne kadar? Euro kaç TL? 10 Mayıs 2022 güncel dolar kuru!

Dolar ve Euro'da son durum 10 Mayıs Saslı günü de yatırımcılar ve alım-satım yapmak isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Doların geçtiğimiz hafta başlayan küresel yükselişi Pazartesi günüm de devam etti. Peki 10 Mayıs Dolar/TL düştü mü, yükseldi mi? Euro ne kadar? Euro kaç TL? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

9 MAYIS DOLAR NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 15,0998 TL 'den yapan Dolar/TL kuru, geçtiğimiz gün spot piyasada 14,9508 lira alış fiyatından, 149650 lira satış fiyatından işlem gördü. Dolar ve euro'da son duruma piyasalar açıldığında yer verilecektir...

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EURO NE KADAR?

Önceki kapanışını 15,9835 TL'den yapan Euro/TL ise geçtiğimiz gün aynı dakikalarda 15,7230 TL alış fiyatı, 15,7426 TL satış fiyatıyla el değiştirdi.

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Anahtar Kelimeler:
döviz Euro
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