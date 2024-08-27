10 banka emekli promosyonlarını güncelledi... Kamu bankalarından özel bankalara yeni promosyon ayarı

Emeklilere temmuz ayında zam yapılarak 12 bin 500 TL olmuştu. En düşük emekli maaşının 12 bin 500 TL’ye yükselmesinin ardından, emekliler bankaların sunduğu promosyon tutarlarını araştırmaya başladı.

Emekli banka promosyonları, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, İNG, Garanti BBVA, Akbank gibi birçok banka tarafından sunuluyor ve bu promosyonların güncel tutarları sık sık gündemde yer alıyor.

Emekli maaşını alacağı bankayı farklı bir bankaya taşımak isteyen emekli, banka şubesi aracılığıyla ya da e-Devlet üzerinden işlemi bildirmek mecburiyetinde. Bankalar ise kendisinden maaş almayı taahhüt eden emekli için maaş tutarına göre belli bir miktarda promosyon veriyor.

Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte cevabı...

QNB FİNANSBANK

Finansbank'ta, 15.000 TL 'ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 16.200 TL'ye varan kampanyadan yararlanılabilir.

Aylık Maaş Tutarı 0 aralığı 9.999TL için 6.250TL promosyon,Aylık Maaş Tutarı 10.000 aralığı 14.999TL için 10.000TL promosyon, Aylık Maaş Tutarı 15.000 aralığı 19.999TL için 12.500TL promosyon Aylık Maaş Tutarı 20.000TL ve üzeri için 15.000TL promosyon.