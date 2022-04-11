11 Nisan Pazartesi altın fiyatları ne kadar oldu? 11 Nisan 2022 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Altın fiyatları 11 Nisan Pazartesi günü de vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Gram önceki kapanışını 923,44 TL'den yapmıştı. Çeyrek altın ise 1.504,00 işlem görmüştü. Rusya Ukrayna savaşı sonrası döviz kurları yakından takip edilirken, altındaki rakamlar da merak ediliyor. İşte 11 Nisan 2022 Pazartesi günü altın fiyatları...
Düğün sezonunun yaklaşması ile birlikte gözler güncel altın fiyatlarına çevrildi. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları...
Gram altın alış: 920,81 TL
Gram altın satış: 921,00 TL
Cumhuriyet altını alış: 5.969,00 TL
Cumhuriyet altını satış: 6.032,00 TL
Yarım altın alış: 2.989,00 TL
Yarım altın satış: 3.028,00 TL
Çeyrek altın alış: 1.495,00 TL
Çeyrek altın satış: 1.514,00 TL
Tam altın alış: 5.936,00 TL
Tam altın satış: 5.995,00 TL
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