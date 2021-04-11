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11 Nisan Süper Loto sonuçları | 11 Nisan Süper Loto sonuçları açıklandı mı?

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.04.2021 18:02 | Son Güncelleme

Milli Piyango İdaresi ve Şisal ortaklığı ile haftanın üç günü noter huzurunda canlı yayın ile çekilen Süper Loto çekilişi için heyecanlı bekleyiş başladı. Vatandaşların ilgiyle takip ettikleri Süper Loto’nun kazanan numaraları 11 Nisan Pazar günü itibariyle belli olacak. 11 Nisan Pazar günü, 16 milyon 97 bin liralık devreden ikramiyenin kazanan rakamları canlı yayında çekilecek. Peki, Süper Loto sonuçları kaçta açıklanıyor?

11 Nisan Süper Loto sonuçları | 11 Nisan Süper Loto sonuçları açıklandı mı?

Süper Loto çekilişi, 11 Nisan Pazar günü Milli Piyango TV üzerinden canlı yayın ile belli olacak. Şans oyunu severlerin heyecanla bekledikleri çekilişin sonuçları ise saat 21.30’da açıklanacak. Haftada üç kere gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi, haftanın son gününde son kez çekilecek. Süper Loto sonuçlarının sorgulaması ise, çekilişin tamamlanmasının hemen ardından, internet sitesi üzerinden yapılacak.

SÜPER LOTO SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?

Süper Loto çekilişi bugün saat 21:30’da başlayacak. Yaklaşık 5-6 dakika sürecek çekilişin tamamlanmasının ardından bilet sorgulama işlemleri millipiyangoonline.com adresinde olacak. Çekiliş ise Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

milli piyango idaresi

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Çekilişin hemen ardından www.millipiyangoonline.com adresinde yer alan sonuçlar sayfasından kazandıran numaralar ve kazananlar takip edilebiliyor.

SÜPER LOTO NEDİR?

Süper Loto, Millî Piyango İdaresi tarafından başlatılmış bir şans oyunudur. 2020 yılında Milli Piyango'ya ait oyunların Sisal Şans'a devredilmesiyle, çekilişler artık Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın üç günü çekilmektedir. Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçimine dayalı bir oyundur. Seçilen her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti ise 3 TL’dir. Süper Loto, www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango uygulamasından veya en yakın satış noktasından oynanabilir.


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