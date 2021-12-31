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120 milyon TL büyük ikramiye kime çıkacak? 2022 yılbaşı ikramiyesi hangi ile ve ilçeye çıkacak? Talihli belli mi?

31.12.2021 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

‘’120 milyon TL büyük ikramiye kime, hangi ile çıkar?’’ sorusunun yanıtı, ikramiye kadar heyecanlandırır hepimizi. Çünkü, ‘’Yakınlarımıza mı çıktı? Kendi memleketimize mi? Yaşadığımız yerin yakınlarından biri mi 120 milyon TL’yi kazandı?’’ diye hep merak ederiz. Yıllardır yapılan Millî Piyango çekilişleri, kimilerinde ciddi heyecana neden olur. Bazı talihliler çok inanır, 120 milyon TL’nin kendilerine çıkacağına… O kadar inanırlar ki 120 milyon TL ile yapacağı şeylerin hayalini bile kurar.

Büyük ikramiyeyi kazanamayanlar sonrasında, '’Yılbaşı büyük ikramiye hangi ile ve ilçeye çıkar?’’ gibi bir merak içine girer. 120 milyon TL’nin isabet edeceği il ve ilçenin dışında hangi bayiiden alındığı da önem arz eder. Hatta o bayi, sonraki yıllar bunun reklamını bile yapar. ‘’Büyük ikramiye 120 milyon TL’nin isabet ettiği bayii’’ diye reklam yapmaya bile başlar. Büyük ikramiye 120 milyon TL’nin çıktığı il de hemen belli olur zaten. Çekilişler tamamlanır tamamlanmaz hemen açıklanır 120 milyon TL’nin çıktığı şehir… İşte 120 milyon TL’nin çıktığı şehre dair bilgiler…

120 MİLYON TL BÜYÜK İKRAMİYE KİME, HANGİ İLE ÇIKAR?

120 milyon TL büyük ikramiyenin çıktığı il henüz belli olmadı. Çünkü büyük ikramiye çekilişi 31 Aralık 2022 Cuma günü saat 23:00’te yapılacak. Büyük ikramiye, herhangi bir bilete isabet edene kadar devam edecek. Noter huzurunda ve canlı olarak yapılan çekilişler, Millî Piyango İdaresi’nin YouTube kanalında yayınlanıyor. Ayrıca büyük ikramiye çekilişi de Kanal D ekranlarından canlı olarak aktarılacak.

2022 MPİ BİLET SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

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MİLLİ PİYANGO BU YIL NE KADAR İKRAMİYE DAĞITACAK?

1 kişiye 120 milyon Türk lirası, 2 kişiye 12'şer milyon Türk lirası, 10 kişiye 1,2'şer milyon Türk lirası, 40 kişiye, 120'şer bin Türk lirası, 100 kişiye 12'şer bin Türk lirası, 200 kişiye 6'şar bin Türk lirası, bin kişiye 2'şer bin Türk lirası, 10 bin kişiye biner bin Türk lirası, 40 bin kişiye 500'er Türk lirası, 200 bin kişiye 300'er Türk lirası, 700 bin kişiye 240'ar Türk lirası, 2 milyon kişiye 120'şer Türk lirası ve toplamda 670 milyon 760 bin Türk lirası ikramiye dağıtılacak.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SAATLERİ

Saat 17:00’de başlayan Milli Piyango çekilişi, 18:30, 20:30 ve 23:00 olmak üzere 4 bölümde tamamlanıyor.

Büyük ikramiye olan 120 milyon Türk lirası çekilişi ise 23:00’te yapılacak.

Çekiliş takvimi ise şöyle;

Saat 17:00: 12 bin Türk lirası - 12 milyon Türk lirası kazanan numaların çekilişi
Saat 18:30: 6 bin Türk lirası kazanan numaraların çekilişi
Saat 20:30: 240 Türk lirası - 2 bin Türk lirası kazanan numaraların çekilişi
Saat 23:00: 120 milyon Türk lirası ve amorti çekilişi

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ KURALLARI

Milli Piyango bilet tipleri üçe ayrılır; Tam Bilet, Yarım Bilet ve Çeyrek Bilet. Alınan ve ikramiye kazanan bilet tam bilet ise ikramiyenin tümü, yarım bilet ise ikramiyenin yarısı, çeyrek bilet ise ikramiyenin çeyreği kazanılır.

Kazanan kategoriler çekilişlerde değişkenlik gösterir ve Milli Piyango’da iki tane özel kategori bulunur. Amorti, son kazanan kategoridir. Birincisi 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından olmak üzere iki numara çekilir. Son basamağı bu iki numaradan biri olan biletler amorti ikramiyesi kazanır.

Teselli kategorisi, en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının her basamağındaki numaraya göre farklılık gösteren ikramiyedir. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/milli-piyango-oyun-kurallari adresinden ulaşılabilir.

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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango
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