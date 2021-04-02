FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son Dakika: 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine ödenen destek arttırıldı

Son Dakika: 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine ödenen destek arttırıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.04.2021 09:46 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu, 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine ödenen desteği aylık bin 500 liraya çıkardı.

Son Dakika: 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine ödenen destek arttırıldı

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu, 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine ödenen desteği aylık 1500 liraya çıkardı.

Detaylar geliyor...

AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye için alarm zilleri çalıyor: Yoğun bakımlar dolarsa tam kapanma gelirTürkiye için alarm zilleri çalıyor: Yoğun bakımlar dolarsa tam kapanma gelir
OPEC'den üretim kısıtında kademeli azalma kararıOPEC'den üretim kısıtında kademeli azalma kararı
Ceviz yetiştiriciliği için devlet desteği var mı?Ceviz yetiştiriciliği için devlet desteği var mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Elindeki tüfekle korku dolu anlar yaşatan genç, 2 saat sonra etkisiz hale getirildi
Elindeki tüfekle korku dolu anlar yaşatan genç, 2 saat sonra etkisiz hale getirildi
Açıklamalar peş peşe geldi: Son yılların en ciddisi
Açıklamalar peş peşe geldi: Son yılların en ciddisi
Islak imza zorunluluğu 1 Mayıs'ta resmen kalkıyor!
Islak imza zorunluluğu 1 Mayıs'ta resmen kalkıyor!
Bakanlıktan kripto para açıklaması!
Bakanlıktan kripto para açıklaması!
‘Çip krizi’ ikinci elde fiyatları artırabilir
‘Çip krizi’ ikinci elde fiyatları artırabilir
İkinci el araç fiyatları neden artıyor?
İkinci el araç fiyatları neden artıyor?
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu
Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu
Alman çiftin traktör hayali gerçek oldu!
Alman çiftin traktör hayali gerçek oldu!
2020’nin en çok tartışılan filmleri
2020’nin en çok tartışılan filmleri
Bakan Varank'tan grafen açıklaması
Bakan Varank'tan grafen açıklaması
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya görevden alındı
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya görevden alındı
Gelin-kaynana iş arkadaşı oldu! Hibeyle 50 bin TL'ye tesis kurdular
Gelin-kaynana iş arkadaşı oldu! Hibeyle 50 bin TL'ye tesis kurdular
Okuyucu Yorumları 16 yorum
oylar yükleniyor...
ölenlere rahmet diliyorum yakınlarına baş sağlığı diliyorım bugun ülkenin yçnetilememesindem dolayı hepimiz niyazi olduk bunuda birikeri görsün artık
çok az asker olan şehit yakınları da çok az alıyor bedel bu kadar mı
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
15 Temmuz şehit yakınları ve gazi maaşı ne kadar? Şehit ve gazilere verilen desteğe zam mı geldi?
15 Temmuz şehit yakınları ve gazi maaşları hakkında yeni karar
Bakan Pakdemirli duyurdu! Ödemeler bugün yapılıyor
Bakan Pakdemirli duyurdu! Ödemeler bugün yapılıyor
OPEC+ petrol üretim kısıntısını üç ayda kademeli azaltacak
OPEC'den üretim kısıtında kademeli azalma kararı
Citi'den çarpıcı rapor: Türkiye'de enflasyon Nisan'da %17 ile zirveye çıkacak!
Citi'den çarpıcı Türkiye raporu!
Adnan Bali İş Bankası’nın Yönetim Kurulu Başkanı seçildi! Adnan Bali kimdir?
İş Bankası'nda yeni dönem!
2 Nisan güncel altın bilezik fiyatları | 14 ayar ve 22 ayar altın bilezik gram fiyatları ne kadar?
Altın bilezik fiyatlarında yükseliş

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.