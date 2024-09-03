150 bin TL faizsiz kredi veriliyordu... Yeni bir adım daha atıldı! Kapsam genişletildi, o şehirlerde yaşayanlar da yararlanacak

Evlenmek, yeni bir hayat kurmak artık eskisi kadar kolay değil. Evlenmek isteyen çiftler kara kara düşünürken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, “Aile ve Gençlik Fonu” projesi ile destek sağlıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yurt genelinde doğurganlık hızının en düşük olduğu Karabük, Bartın ve Zonguldak'ta şartları sağlayan çiftlerin fona başvurularını almaya başladıklarını duyurdu.

Göktaş, gençlerin aile kurmalarını desteklediği Aile ve Gençlik Fonu’nu pilot uygulamasını deprem bölgesi olan Adıyaman, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da başlattı. Göktaş, evlenecek gençlere yönelik 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteğinin çok büyük ilgi gördüğünü belirtti.

12 BİN 132 ÇİFT BAŞVURDU

Projeye başvuruların 15 Şubat itibarıyla "www.aile.gov.tr" adresi üzerinden alınmaya başlandığını hatırlatan Göktaş, “Aile ve Gençlik Fonu'na bugüne kadar 12 bin 132 çift başvurdu, şu ana kadar şartları yerine getiren toplam 3 bin 963 çift söz konusu krediden yararlandı” ifadesini kullandı.

DOĞURGANLIK HIZININ EN DÜŞÜK OLDUĞU ŞEHİRLER DE DAHİL EDİLDİ

Aile ve Gençlik Fonu'nda yeni bir döneme geçtiklerini ve projenin pilot uygulamasının ikinci bölümünü başlattıklarını söyleyen Göktaş, “Aile ve Gençlik Fonu'na TÜİK verilerine göre doğurganlık hızının en düşük olduğu Karabük, Bartın ve Zonguldak'ı dahil ettik. Bu 3 ilden şartları sağlayan çiftlerimizin başvurularını almaya başladık” belirtti.

Yeni eklenen illerin yanı sıra söz konusu destekten daha fazla çiftin yararlanabilmesi için şartları da kolaylaştırdıklarını vurgulayan Göktaş, desteğe başvuru şartlarının arasında yer alan çiftlerin toplam gelirlerinin 2 asgari ücreti aşmaması şartında düzenlemeye gidildiğini söyledi.

Pilot uygulama kapsamında sahadan aldıkları dönüşler ve vatandaşların talepleri kapsamında gelir kriterinde yeni düzenleme yaptıklarını ifade eden Göktaş, “Gelir kriterini, kişilerin alabilecekleri ek ödemeleri de kapsayacak şekilde 2.3 asgari ücrete çıkartıyoruz. Böylece daha fazla gencimizin desteğimizden yararlanmasının önünü açmış oluyoruz” şeklinde açıkladı.

Göktaş, Bakanlık olarak gençleri desteklemeyi sürdüreceklerini belirtti. (İHA)Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır