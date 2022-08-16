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16 Ağustos benzin ne kadar, kaç TL? Motorin ve LPG ne kadar? 16 Ağustos 2022 güncel benzin fiyatları!

16.08.2022 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzin fiyatları son dakika haberleri nedeniyle ve motorine zam geleceği yönündeki haberlerin ardından 16 Ağustos 2022 Salı günü merak konusu oldu. Petrolde yaşanan yüzde 5’lik sert düşüş sonrası akaryakıt fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Pek çok vatandaş internette "16 Ağustos benzin ne kadar, kaç TL?", "Motorin ve LPG ne kadar?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte 16 Ağustos 2022 güncel benzin fiyatları...

16 Ağustos benzin ne kadar, kaç TL? Motorin ve LPG ne kadar? 16 Ağustos 2022 güncel benzin fiyatları!

Benzin fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Motorine zam geleceği yönündeki haberler sonrası birçok kişi internette yaptıkları araştırmaları sürdürüyor. Bu gece motorin litre fiyatına yapılması planlanan 1,26 liralık zamma ilişkin bir gelişme yaşandı. Zam iptal edildi. Peki 16 Ağustos benzin ne kadar, kaç TL? Motorin ve LPG ne kadar? İşte 16 Ağustos 2022 güncel benzin fiyatları...

benzinn

İSTANBUL'DA BENZİN NE KADAR?

İstanbul'da benzinin litresi 21,15 TL

ANKARA'DA BENZİN NE KADAR, KAÇ TL?

Ankara'da benzinin litresi 21,28 TL

İZMİR'DE BENZİNİN LİTRESİ NE KADAR?

Benzinin litresi İzmir'de 21,27 TL

benzin

İSTANBUL'DA MOTORİN NE KADAR?

İstanbul'da motorinin litre fiyatı ortalama olarak 23,18 lira oldu.

ANKARA'DA MOTORİN NE KADAR?

Ankara'da motorinin fiyatı son zamla birlikte 23,27 liraya yükseldi.

İZMİR'DE MOTORİN NE KADAR?

İzmir'de motorinin fiyatı 23,28 TL oldu.

benzin3

GÜNCEL LPG FİYATLARI

30 kuruşluk son zam sonrası İstanbul'da otogaz fiyatı 11,35 TL, Ankara'da litre fiyatı 11,37 TL, İzmir'de ise 11,04 TL.

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SON DAKİKA: Akaryakıtta fiyatlar tersine dönüyor: Benzine zam gelmişti! Motorin fiyatları da değişiyor…SON DAKİKA: Akaryakıtta fiyatlar tersine dönüyor: Benzine zam gelmişti! Motorin fiyatları da değişiyor…
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benzin LPG motorin son dakika Benzin fiyatları Motorin zammı
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