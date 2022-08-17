Altın fiyatlarına ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri birçok kişi tarafından yakından takip ediliyor. Yaz aylarının düğün mevsimi olması sebebiyle vatandaşlar arama motorlarında güncel fiyatlara ilişkin sorgulama yapmayı sürdürüyor. Peki 17 Ağustos altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte 17 Ağustos 2022 Çarşamba gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları...

17 AĞUSTOS 2022 ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları 17 Ağustos çarşamba günü, yani haftanın üçüncü gününde yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.021,97'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 1.026,58 lira satış fiyatı 1.026,73 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.774,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.711,00 TL satış fiyatı 6.787,00 TL üzerinden işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.398.00 TL'den yapan yarım altın, 3.356,00 TL alış 3.405,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.699,00 TL seviyesinde yapmıştı. 17 Ağustos itibariyle 1.683,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.702,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Tam altın alış fiyatı: 6.701,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 6.779,00 TL

