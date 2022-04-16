19-51 yaş arası 103 bin kişiye iş imkanı! İŞKUR'dan minimum 4.253 TL maaşla işçi alımı!

İşi olmayan kişileri ve iş arayan şirketleri buluşturan İŞKUR üzerinden işçi alımları devam ediyor. Kurum bünyesinde 19-51 yaş arası toplam 103 bin işçi alımı yapılıyor. İşçiler minimum 4.253 TL maaşla işe başlayacak. Bazı şirketlerde maaş skalası ise 6.000 TL'nin üzerine çıkıyor. Garson, müşteri temsilcisi, paketleme işçisi, kasiyer gibi farklı alanlarda alım yapılacağı listelendi. İşte; İŞKUR'dan 4.253 TL maaşla 103 bin işçi alımının detayları!
İŞKUR, 2022 yılının ilk 3 aylık döneminde 325 bin kişinin istihdam edilmesine aracı oldu. Sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme, 217 bin 996 kişiyle sanayi sektörünün imalat alanında gerçekleşti.
Mesleklere göre en fazla işe yerleştirme ise sırasıyla güvenlik görevlisi, satış danışmanı/ uzmanı ve konfeksiyon işçisinde oldu. Bu yılın ilk 3 ayında kuruma 499 bin 839 açık iş başvurusu yapıldı. Kurumda halen ise 103 bin açık iş ilanı bulunuyor.
En çok 19 bin 669 kişiyle beden işçisi aranırken, diğer orman işçileri kategorisinde 3 bin 937 kişilik personel alım ilanı bulunuyor.
3 bin 368 kişiyle temizlik görevlisi, 2 bin 837 kişiyle satış danışmanı/uzmanı, 2 bin 438 kişiyle makineci (dikiş), 2 bin 19 kişiyle garson ve bin 671 kişiyle turizm ve otelcilik elemanı en çok eleman aranan açık işler arasında bulunuyor.
Beden işçisi (Genel) : 19.669
Diğer orman işçileri : 3.937
Temizlik görevlisi : 3.368
Satış danışmanı/uzmanı : 2.837
Makineci (Dikiş) : 2.438
Garson (Servis elemanı) : 2.019
Turizm ve otelcilik elemanı : 1.671
Çağrı merkezi müşteri temsilcisi : 1.515
Ön muhasebeci : 1.488
Özel güvenlik görevlisi (Silahsız) : 1.304
Gazaltı (Mıg-Mag) kaynakçısı : 1.138
Paketleme işçisi : 1.121
Konfeksiyon işçisi : 1.086
Şoför-Yük taşıma : 1.010
Kasiyer : 973
İŞKUR'a kayıtlı olup arama kısmına aradığınız işi yazdığınızda karşınıza tüm illerdeki personel alımları çıkacak. Filtreleme yaparak istediğini işi ve şehri rahatlıkla bulup başvuruda bulunabilirsiniz.
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden işçi alım ilanlarına başvuruda bulunmak isteyen adayların öncelikle esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet sitesine giriş yapmaları ve açılan sayfada "Meslek" bölümüne ilgilendikleri meslekleri yazarak ara tuşuna tıklaması gerekiyor. Akabinde açılan sayfada ilgili mesleğe ilişkin tüm ilanlar listelenecektir.
İŞKUR İŞ İLANLARINA BAŞVURU EKRANI
İş aramanın ilk adımı kayıttır. Kurum hizmetlerinden yararlanmak isteyen iş arayanların Kurum portalına üye olarak veya şahsen Kurum ünitelerine başvurarak kayıt olmaları zorunludur.
Başarılı bir eşleştirme için hem açık iş hem de iş arayan kişi hakkında tam ve doğru bilgilerin bulunması zorunludur. Gerek internet üzerinden gerekse Kurum personeli aracılığı ile kayıt yaptıracak olanların kendileri ile ilgili bilgileri tam ve doğru olarak yansıtmaları uygun işe yerleştirilmelerinde oldukça önemlidir.
Bu nedenle, lütfen kişisel, iletişim, eğitim, meslek ve diğer bilgilerinizi tam ve doğru olarak sisteme giriniz.
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