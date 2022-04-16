19-51 yaş arası 103 bin kişiye iş imkanı! İŞKUR'dan minimum 4.253 TL maaşla işçi alımı!

İşi olmayan kişileri ve iş arayan şirketleri buluşturan İŞKUR üzerinden işçi alımları devam ediyor. Kurum bünyesinde 19-51 yaş arası toplam 103 bin işçi alımı yapılıyor. İşçiler minimum 4.253 TL maaşla işe başlayacak. Bazı şirketlerde maaş skalası ise 6.000 TL'nin üzerine çıkıyor. Garson, müşteri temsilcisi, paketleme işçisi, kasiyer gibi farklı alanlarda alım yapılacağı listelendi. İşte; İŞKUR'dan 4.253 TL maaşla 103 bin işçi alımının detayları!

EN ÇOK SANAYİ SEKTÖRÜNDE ALIM YAPILDI

İŞKUR, 2022 yılının ilk 3 aylık döneminde 325 bin kişinin istihdam edilmesine aracı oldu. Sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme, 217 bin 996 kişiyle sanayi sektörünün imalat alanında gerçekleşti.

103 BİN AÇIK İŞ İLANI VAR

Mesleklere göre en fazla işe yerleştirme ise sırasıyla güvenlik görevlisi, satış danışmanı/ uzmanı ve konfeksiyon işçisinde oldu. Bu yılın ilk 3 ayında kuruma 499 bin 839 açık iş başvurusu yapıldı. Kurumda halen ise 103 bin açık iş ilanı bulunuyor.

En çok 19 bin 669 kişiyle beden işçisi aranırken, diğer orman işçileri kategorisinde 3 bin 937 kişilik personel alım ilanı bulunuyor.

3 bin 368 kişiyle temizlik görevlisi, 2 bin 837 kişiyle satış danışmanı/uzmanı, 2 bin 438 kişiyle makineci (dikiş), 2 bin 19 kişiyle garson ve bin 671 kişiyle turizm ve otelcilik elemanı en çok eleman aranan açık işler arasında bulunuyor.

İŞTE EN ÇOK ARANAN 15 ELEMAN TÜRÜ:

Beden işçisi (Genel) : 19.669

Diğer orman işçileri : 3.937

Temizlik görevlisi : 3.368

Satış danışmanı/uzmanı : 2.837

Makineci (Dikiş) : 2.438

Garson (Servis elemanı) : 2.019

Turizm ve otelcilik elemanı : 1.671

Çağrı merkezi müşteri temsilcisi : 1.515

Ön muhasebeci : 1.488

Özel güvenlik görevlisi (Silahsız) : 1.304

Gazaltı (Mıg-Mag) kaynakçısı : 1.138

Paketleme işçisi : 1.121

Konfeksiyon işçisi : 1.086

Şoför-Yük taşıma : 1.010

Kasiyer : 973

İŞKUR İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İŞKUR'a kayıtlı olup arama kısmına aradığınız işi yazdığınızda karşınıza tüm illerdeki personel alımları çıkacak. Filtreleme yaparak istediğini işi ve şehri rahatlıkla bulup başvuruda bulunabilirsiniz.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden işçi alım ilanlarına başvuruda bulunmak isteyen adayların öncelikle esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet sitesine giriş yapmaları ve açılan sayfada "Meslek" bölümüne ilgilendikleri meslekleri yazarak ara tuşuna tıklaması gerekiyor. Akabinde açılan sayfada ilgili mesleğe ilişkin tüm ilanlar listelenecektir.

İŞKUR İŞ İLANLARINA BAŞVURU EKRANI

İŞKUR KAYIT NASIL YAPILIR?

İş aramanın ilk adımı kayıttır. Kurum hizmetlerinden yararlanmak isteyen iş arayanların Kurum portalına üye olarak veya şahsen Kurum ünitelerine başvurarak kayıt olmaları zorunludur.

Başarılı bir eşleştirme için hem açık iş hem de iş arayan kişi hakkında tam ve doğru bilgilerin bulunması zorunludur. Gerek internet üzerinden gerekse Kurum personeli aracılığı ile kayıt yaptıracak olanların kendileri ile ilgili bilgileri tam ve doğru olarak yansıtmaları uygun işe yerleştirilmelerinde oldukça önemlidir.

Bu nedenle, lütfen kişisel, iletişim, eğitim, meslek ve diğer bilgilerinizi tam ve doğru olarak sisteme giriniz.



