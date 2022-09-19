19 Eylül benzin litre fiyatı ne kadar? Motorine indirim mi gelecek, motorin fiyatı kaç TL? 19 Eylül 2022 güncel benzin fiyatları!

Benzin ve motorin fiyatları 19 Eylül 2022 Pazartesi günü en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. Brent petrolün 91-93 dolar seviyelerinde oluşu mazot fiyatı için yeni indirimi gündeme getirdi. Peki, 19 Eylül benzin litre fiyatı ne kadar? Motorine indirim mi gelecek, motorin fiyatı kaç TL? İşte 19 Eylül 2022 güncel benzin fiyatları...
Benzin: 19,23 TL
Motorin: 24,86 TL
LPG: 10,62 – 11,07 TL
Benzin: 19,34 TL
Motorin: 24,97 TL
LPG: 10,94 TL
Benzin: 19,34 TL
Motorin: 24,99 TL
LPG: 10,74 TL
20 Eylül Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 1,76 TL indirim bekleniyor.
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