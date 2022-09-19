19 Eylül benzin litre fiyatı ne kadar? Motorine indirim mi gelecek, motorin fiyatı kaç TL? 19 Eylül 2022 güncel benzin fiyatları!

Benzin ve motorin fiyatları 19 Eylül 2022 Pazartesi günü en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. Brent petrolün 91-93 dolar seviyelerinde oluşu mazot fiyatı için yeni indirimi gündeme getirdi. Peki, 19 Eylül benzin litre fiyatı ne kadar? Motorine indirim mi gelecek, motorin fiyatı kaç TL? İşte 19 Eylül 2022 güncel benzin fiyatları...

İSTANBUL'DA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Benzin: 19,23 TL

Motorin: 24,86 TL

LPG: 10,62 – 11,07 TL

ANKARA'DA BENZİN VE MOTORİN NE KADAR?

Benzin: 19,34 TL

Motorin: 24,97 TL

LPG: 10,94 TL

İZMİR'DE BENZİN VE MOTORİNİN LİTRE FİYATI KAÇ TL?

Benzin: 19,34 TL

Motorin: 24,99 TL

LPG: 10,74 TL

MOTORİNE İNDİRİM Mİ GELECEK?

20 Eylül Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 1,76 TL indirim bekleniyor.

