200 liranın değeri 5 dolar oldu! Banknotların değeri düştükçe düşüyor.... Bazısı hiç basılmadı! Türk Lirası için yeni paralara ışık var mı?

Yüksek enflasyon ile Türkiye zor bir dönemden geçiyorken piyasada bulunan paraların da alım gücü düştü. En büyük para birimi 200 lira iken pazarcıdan lokanta sahiplerine kadar yeni banknotların çıkması talep ediliyor. Ekonomi yönetiminin ise yeni banknot basmaya olumlu bakmadığı da konuşuluyor.

Birgün'ün haberine göre, 2009 yılında piyasaya sürülen 200 liralık banknotun o dönemde 132 dolara karşılık geliyordu ancak son dönemde 5,8 dolar değerine kadar geriledi. Merkez Bankacılara göre en büyük banknotun toplam emisyon içindeki payının yüzde 50’yi aşması halinde yeni banknot için şartlar sağlanmış oluyor. Merkez Bankası'nın verilerine göre piyasadaki banknot dağılımında 200 liralık banknotlar yüzde 50'yi oluşturuyor.

100 LİRANIN DEĞERİ DÜŞTÜ

100 liralık banknotun kullanımı 2023 yılında 200 liranın altına düştü; 100 liralık banknotun hacmi yüzde 19,1'e geriledi. Ayrıca, 50 liralık banknotun payı yüzde 6,9'a gerilerken; 20 liralık banknotun payı yüzde 4,7'ye düştü. En küçük para birimi olan 10 liranın ise payı yüzde 10,5 olarak ölçüldü.

25 KURUŞLUK PARA HİÇ BASILMADI

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, bu yıl tadavüle 25 kuruşluk para hiç girmedi; yılbaşından beri tedavüle giren 674 milyon 335 bin adet bozuk paranın yüzde 18’ini 5 lira, yüzde 63,7’sini ise 1 liralar oluşturdu.