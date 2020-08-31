2020 ÖTV düzenlemesinden etkilenmeyen indirim gelen arabalar hangisi? İşte 2020 yeni araba fiyatları listesi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı ve Resmi Gazete'de yayınlanan ÖTV düzenlemesi ile vatandaşların aklındaki soru işaretleri devam ediyor. Hangi araçlar ÖTV zammı kapsamına girdi, hangi araçlar ÖTV düzenlemesinden etkilenmeyerek indirime girdi araştırılıyor. İşte 2020 ÖTV düzenlemesi yeni araba fiyatları listesi... 2020 ÖTV ZAMMI İNDİRİMDE OLAN ARAÇLAR LİSTESİ! 30 Ağustos tarihinde otomotiv sektöründe beklenmeyen bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanlığı kararı ile Resmi Gazete'de yayınlanan ÖTV düzenlemesi hangi araçlarda etkili olacağı tartışılmaya başlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın belirlediği binek otomobillerde motor silindir hacmi aralıkları ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahları esas alınarak düzenlemeye gidildi ve yeni araç fiyatları belirlendi. Yeni ÖTV düzenlemesi birçok aracın fiyatını artırırken bazı modellerin ÖTV'sinin sabit kaldığını gösterdi. ÖTV düzenlemesi ile, ÖTV oranı değişmeyen araçlar vatandaşlar tarafından ÖTV düzenlemesi sonrası indirime giren araçlar olarak yorumlandı. ÖTV düzenlemesinden etkilenmeyen araçlar listesini merak edenler için ÖTV zammı gelmeyen arabalar ve detayları haberimizde...

ÖTV DÜZENLEMESİ SONRASI HANGİ MARKALARDA İNDİRİM VAR? 30 Ağustos tarihinde alınan ÖTV zammı kararından sonra Fiat Egea, Renault Symbol, Opel ve Hyundai markalarının bazı modellerinde fiyatlar düşüyor. ÖTV düzenlemesi sonrası hangi marka arabaların fiyatları düşecek araştırılıyordu. Fiat Egea, Renault Symbol, Opel ve Hyundai markalarının fiyatları 4 bin 500 lira ile 5 bin 500 lira arasında düşecek. ÖTV kararının 1600 cc motorlu araçların üstünü kapsaması ile satış fiyatı 125 binden fazla olan araçlarda ÖTV yüzde 50'den 45'e düştü. Habertük'ten Rahim Ak'ın haberine göre 125 bin ile 150 bin lira arasında olan Fiat Egea, Renault Symbol, Opel ve Hyundai markalarının bazı modellerinde fiyatlar inmiş olacak. Özellikle BMW, Mercedes gibi ÖTV matrahı yüksek olan araçların küçük motorlu modellerinin fiyatları artacak. Örneğin Audi A3 Cabrio'da 46 bin liralık vergi kaynaklı yükseliş fiyatlara yansıyacak. Diğer yandan 1.6 ile 2 bin cc motor hacmine sahip otomobillerde oran yüzde 100'den yüzde 130'a çıktı. Bu motor hacminde ÖTV matrahı 170 bin lirayı aşanlarda vergi yüzde 110'dan yüzde 150'ye tırmandı. Bu araçlarda ise 30 bin liradan 100 bin liraya kadar fiyat artışları gerçekleşecek.