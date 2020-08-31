FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 2020 ÖTV düzenlemesinden etkilenmeyen indirim gelen arabalar hangisi? İşte 2020 yeni araba fiyatları listesi!

2020 ÖTV düzenlemesinden etkilenmeyen indirim gelen arabalar hangisi? İşte 2020 yeni araba fiyatları listesi!

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.08.2020 11:14 | Son Güncelleme

ÖTV düzenlemesi adı altında birçok araca ÖTV zammı geldi. 30 Ağustos tarihinde gelen düzenlemeyle hangi araçlara ÖTV zammı geldi araştırılmaya başlandı. Bazı markaların modelleri ise ÖTV düzenlemesi ile indirime girdi. ÖTV düzenlemesi hangi araçların fiyatını nasıl etkiledi? İşte ÖTV düzenlemesi yeni araba fiyatları listesi...

2020 ÖTV düzenlemesinden etkilenmeyen indirim gelen arabalar hangisi? İşte 2020 yeni araba fiyatları listesi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı ve Resmi Gazete'de yayınlanan ÖTV düzenlemesi ile vatandaşların aklındaki soru işaretleri devam ediyor. Hangi araçlar ÖTV zammı kapsamına girdi, hangi araçlar ÖTV düzenlemesinden etkilenmeyerek indirime girdi araştırılıyor. İşte 2020 ÖTV düzenlemesi yeni araba fiyatları listesi...

2020 ÖTV ZAMMI İNDİRİMDE OLAN ARAÇLAR LİSTESİ!

30 Ağustos tarihinde otomotiv sektöründe beklenmeyen bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanlığı kararı ile Resmi Gazete'de yayınlanan ÖTV düzenlemesi hangi araçlarda etkili olacağı tartışılmaya başlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın belirlediği binek otomobillerde motor silindir hacmi aralıkları ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahları esas alınarak düzenlemeye gidildi ve yeni araç fiyatları belirlendi. Yeni ÖTV düzenlemesi birçok aracın fiyatını artırırken bazı modellerin ÖTV'sinin sabit kaldığını gösterdi. ÖTV düzenlemesi ile, ÖTV oranı değişmeyen araçlar vatandaşlar tarafından ÖTV düzenlemesi sonrası indirime giren araçlar olarak yorumlandı. ÖTV düzenlemesinden etkilenmeyen araçlar listesini merak edenler için ÖTV zammı gelmeyen arabalar ve detayları haberimizde...

ÖTV DÜZENLEMESİ SONRASI HANGİ MARKALARDA İNDİRİM VAR?

30 Ağustos tarihinde alınan ÖTV zammı kararından sonra Fiat Egea, Renault Symbol, Opel ve Hyundai markalarının bazı modellerinde fiyatlar düşüyor. ÖTV düzenlemesi sonrası hangi marka arabaların fiyatları düşecek araştırılıyordu. Fiat Egea, Renault Symbol, Opel ve Hyundai markalarının fiyatları 4 bin 500 lira ile 5 bin 500 lira arasında düşecek. ÖTV kararının 1600 cc motorlu araçların üstünü kapsaması ile satış fiyatı 125 binden fazla olan araçlarda ÖTV yüzde 50'den 45'e düştü. Habertük'ten Rahim Ak'ın haberine göre 125 bin ile 150 bin lira arasında olan Fiat Egea, Renault Symbol, Opel ve Hyundai markalarının bazı modellerinde fiyatlar inmiş olacak. Özellikle BMW, Mercedes gibi ÖTV matrahı yüksek olan araçların küçük motorlu modellerinin fiyatları artacak. Örneğin Audi A3 Cabrio'da 46 bin liralık vergi kaynaklı yükseliş fiyatlara yansıyacak. Diğer yandan 1.6 ile 2 bin cc motor hacmine sahip otomobillerde oran yüzde 100'den yüzde 130'a çıktı. Bu motor hacminde ÖTV matrahı 170 bin lirayı aşanlarda vergi yüzde 110'dan yüzde 150'ye tırmandı. Bu araçlarda ise 30 bin liradan 100 bin liraya kadar fiyat artışları gerçekleşecek.

zam

ÖTV DÜZENLEMESİ İLE LÜKS OTOMOBİLLERDE VERGİ REKORU!

Yapılan ÖTV düzenlemesinin ardından ÖTV vergi matrahı 70 bin lira olan ve 1.600 cc'den düşük hacimli araçlarda fiyat 85 bin liraya çıktı. Bu sebepten dolayı kur artışından etkilenen çıplak araç fiyatları da arttığı için vergi oranı yüzde 50'ye çıkmak zorunda kalan ucuz araçlarda oran yeniden yüzde 45 olarak kalabildi. Matrahı 70 ile 120 bin lira arasında olan ve vergi oranı yüzde 50 olan araçlarda matrahlar 85-135 bin TL olarak değiştirildi.Küçük motorlu araçlarda ÖTV matrahı 130 bini aşanlarda (Şimdiye kadar 120 bir TL) vergi yüzde 60'tan yüzde 80'e ulaştı. Böylece motor hacmi küçük bile olsa orta halli bir araç için de oran yüzde 20 artmış oldu. 1.600 cc'nin üstünde motor hacmine sahip otomobillerde ise ÖTV artışı çok daha can yakıcı oldu. 1.6 ile 2 bin motor hacmine sahip otomobillerde oran yüzde 100'den yüzde 130'a çıktı. Bu motor hacminde ÖTV matrahı 170 bin lirayı aşanlarda vergi yüzde 110'dan yüzde 150'ye tırmandı. 2 bin motorun üstündeki araçlarda ise vergi matrahı 170 bin lirayı geçmeyenlerde oran yüzde 100'den yüzde 130'a 170 bin lirayı aşanlarda ise yüzde 110'dan yüzde 150'ye çıkarıldı. Bu segmentte şimdiye kadar yüzde 160 vergi alınan lüks otolardan artık yüzde 220 vergi alınacak.

zam 2


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ankara ile İstanbul'un arasında! Akın ettilerAnkara ile İstanbul'un arasında! Akın ettiler
Dış ticaret, temmuzda 2,7 milyar dolar açık verdiDış ticaret, temmuzda 2,7 milyar dolar açık verdi
Kent Gıda hisselerinde neler oluyor?Kent Gıda hisselerinde neler oluyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Tartışan baba ve oğlu 15 dakika arayla intihar etti
Tartışan baba ve oğlu 15 dakika arayla intihar etti
MasterChef'ten elenen isim belli oldu!
MasterChef'ten elenen isim belli oldu!
Çalışanlar dikkat! 2 ay daha uzatıldı
Çalışanlar dikkat! 2 ay daha uzatıldı
ÖTV zammı sonrası araba fiyatları ne olur?
ÖTV zammı sonrası araba fiyatları ne olur?
Son dakika...İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı
Son dakika...İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı
Altın yeni haftaya yükselişle başladı!
Altın yeni haftaya yükselişle başladı!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Kısa çalışma ödeneği Eylül'de bitiyor mu?
Kısa çalışma ödeneği Eylül'de bitiyor mu?
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Bu kursa katılırsanız devlet 50.000 TL hibe veriyor!
Bu kursa katılırsanız devlet 50.000 TL hibe veriyor!
Anne-babalara çocuk başına 600 TL'ye varan yardım!
Anne-babalara çocuk başına 600 TL'ye varan yardım!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye ekonomisi yüzde 9,9 daraldı
Türkiye ekonomisi yüzde 9,9 daraldı
Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin yeni fiyatı
Altın alacaklar dikkat!
Bakan Albayrak: Türkiye ekonomisinin temelleri sağlam, dinamikleri kuvvetli
Bakan Albayrak: Türkiye ekonomisinin temelleri sağlam, dinamikleri kuvvetli
Dış ticaret, temmuzda 2,7 milyar dolar açık verdi
Dış ticaret, temmuzda 2,7 milyar dolar açık verdi
Özel okul KDV indirimi ne kadar? Özel okullarda KDV indirimi nasıl uygulanacak? KDV indirimi üniversiteleri kapsıyor mu?
Özel okullarda KDV indirimi nasıl uygulanacak?
Son dakika...İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı
Son dakika...İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.