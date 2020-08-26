2021 Asgari ücret zammı ne kadar? Bakan Selçuk'tan asgari ücret zammı müjdesi! 2021 asgari ücret brüt ne kadar olacak?

Merkez Bankasının açıkladığı enflasyon oranı tahminlerinin ardından asgari ücret zammı 2021 konuşulmaya başlandı. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk 2021 asgari ücret görüşmeleri hakkında bilgi vererek merak eden vatandaşlara açıklama yaptı. Merkez Bankası, Enflasyon oranı yüzde 6,2 olarak gerçekleşecek. Asgari ücretten maaş alanlar, asgari ücret tahmini 2021'de ne olacak araştırıyor. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk 2020 asgari ücret zammı için yapmış olduğu açıklamasında Söz verdiler, gelecek yıl her iki tarafın anlaştığı rakamlar üzerinden konuşacağız" diyerek asgari ücret zammı için bilgi bekleyenlere müjdeyi verdi. Peki 2021 asgari ücreti belli oldu mu? ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI 2021 Bakan Zehra Zümrüt Selçuk yıl sonuna doğru belirlenecek olan asgari ücret 2021 zammı için yapmış olduğu açıklamasında "Asgari ücret aslında devletin değil işveren ve işçinin anlaştığı, bizim kolaylaştırıcı olarak masada bulunduğumuz bir ücret seviyesi. Söz verdiler, gelecek yıl her iki tarafın anlaştığı rakamlar üzerinden konuşacağız" diyerek 2021 görüşmeleri öncesinde işçilere müjdeli haber verdi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun belirleyeceği 2021 asgari ücret zammı merak konusu oldu.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN: ASGARİ ÜCRETE İŞÇİMİZİ EZDİRMEYECEĞİZ! Açıklanan enflasyon rakamlarından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaparak, 'İşçimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz.' demişti. Erdoğan'ın yaptığı açıklamadan dolayı 2021 asgari ücret tahminlerinin ne kadar olacağı merak edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret zammı için umut olan açıklamasına; "Şimdi de enflasyonun 3-4 puan üstünde belirleyerek yola devam ediyoruz." diyerek devam etti. Asgari ücretle çalışan işçileri ezdirmeyeceklerini belirten açıklamasına şu şekilde devam etti: "Öyle bir kampanya sürdürüyorlar ki, 'Bu fabrikalar çalışmasın, istediğimiz asgari ücreti belirleyelim.' Bu çark dönecek arkadaş... Bizim sözümüz ne? Asgari ücrete işçimizi ezdirmeyeceğiz. Ezdirmedik bugüne kadar, bundan sonra da ezdirmemekte kararlıyız" AGİ VE ASGARİ ÜCRET DEĞİŞTİ Mİ? Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun belirlediği ve bir sonraki yıl geçerli olan asgari ücret brüt 2.943, net 2.324 TL olarak açıklanmıştı. Açıklanan rakamlar halen devilmeye devam ediyor. Fakat son zamanlarda açıklanan enflasyon oranları ve koronavirüsten dolayı yapılan bazı değişiklikler, vatandaşlara asgari ücret değişti mi, AGİ arttı mı sorularına cevap aramalarını sağlıyor. AGİ ise bekar işçi, evli işçi, bir çocuğu olan işçi ya da iki çocuğu olan işçi gibi belirli durumlara göre değişerek veriliyor. 2020 yılı sonuna kadar ödenecek en düşük AGİ tutarı bekarlara verilen 220,73 TL olarak açıklandı. 2020 yılı AGİ tablosu, kimler ne kadar AGİ alıyor haberimizde...

2020 AGİ NE KADAR OLDU? Geçtiğimiz yıl 2019'da Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aldığı karara göre asgari ücrete %15,03'lük zam gelmiş ve brüt asgari ücret tutarı 2.943 TL olurken net asgari ücret de 2.234,70 TL olarak verilmeye başlanmıştı. 2020 yılı içerisinde çalışanlar asgari ücret brüt ne kadar merak edenler net asgari ücret olarak ve brüt olarak bu ücretleri alıyor. 2020 yılı içerisinde 2.943 TL brüt asgari ücret içerisinde 412 TL 2 kuruşluk SGK primi ve bekar-çocuksuz çalışanlar için 154 TL 51 kuruş Gelir vergisi kesintisi ile 22,34 TL damga vergisi, 29,43 TL de işsizlik sigortası işçi payı kesintileri yapılacak. AGİ ASGARİ ÜCRETE DAHİL Mİ? AGİ asgari ücrete dahil midir araştırmasını yapa ve asgari ücret tutarını ayrıl almayı düşünen vatandaşlar araştırma yapıyor. Asgari ücret 2020 yılında bekar bir işçi için Asgari Geçim İndirimi (AGİ) dahil 2.324 TL olarak belirlendi. Yani asgari ücret herkese eynı rakamda veriliyor ve içinde yer alan AGİ tutarı da dahil oluyor. AGİ asgari ücret dışında ekstra olarak verilmiyor. Özellikle asgari ücretten maaşını alanlar AGİ asgari ücretin içinde mi merak ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu asgari ücreti belirlerken içinde AGİ'yi de ekleyerek belirliyor.