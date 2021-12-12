2022 AGİ ne kadar oldu? Evli, bekar ve çocuklu AGİ ücretleri hesaplaması...

"2022 AGİ ne kadar?" sorusu merak edilirken, asgari ücret zammının belirleneceği son toplantı takip edilmeye başlandı. 7 Aralık tarihinde gerçekleşen ikinci toplantı sonrası üçüncü toplantı da 9 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirilmişti. İşte 2022 AGİ ücretleri hesaplaması...

2022 AGİ ÜCRETLERİ HESAPLAMASI!

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren 2022 AGİ ücretleri Asgari ücret tespit komisyonunun toplantısı sonrası belli olacak. Yeni yıla yaklaşırken özellikle çalışan kesim evli, bekar, çocuklu için Asgari Geçim İndirimi zam oranını takip ediyor. Asgari ücret zam görüşmeleri için ilk toplantı 1 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşmişti.

Asgari Geçim İndirimi kişinin medeni haline göre farklılık gösteriyor. AGİ'de yeni oranlar asgari ücrete yapılacak zam sonrası duyurulmuş olacak.

2021 AGİ NE KADAR?

2021 senesinde bekar AGİ ücreti 268,31 TL, evli ve eşi çalışmayan için 321,98 TL ödenmekte.

İşte 2022 yılı AGİ tablosu:

Bekar 268,31TL

Evli eşi çalışmayan 321,98 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışan 268,31 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,13 TL



